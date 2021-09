Bill Hagmaier (Elijah Wood) will keine Tatort-Fotos sehen. Die Ermittlungsakten und eine Biografie des Serienmörders reichen ihm für seine Recherche. Hagmaier ist Teil einer im Jahr 1984 frisch gegründeten FBI-Sondereinheit. Das kleine Team von Profilern – eine zu diesem Zeitpunkt noch sehr junge Spezialisierung – soll psychologische Täterprofile erstellen. Hagmaiers erstes Profil soll den wohl berühmtesten Serienmörder der US-Geschichte beschreiben: Ted Bundy.

Die Prominenz des Mörders und Vergewaltigers erlebt derzeit eine bizarre Renaissance auf der Leinwand: allein in den letzten zwei Jahren war Bundys Leben Sujet von drei Spielfilmen und zwei Dokumentarserien. Was „Ted Bundy: No Man of God“ dem hinzuzufügen hat? Die Perspektive des Profilers. Bill Hagmaiers Arbeitsweise ist aber nicht allein deswegen prägend für den Film, weil er als Executive Producer auftritt und das Drehbuch auf dem Transkript der Gespräche zwischen ihm und Ted Bundy basiert, sondern weil seine Recherche emblematisch für den Ansatz des Films ist. Den Sachverhalt und die Biografie gibt es zu sehen, Fotos vom Tatort, grauenvolle Details und menschliche Abgründe nicht.