Berlinale-Star Leonie Benesch: „Ich habe eine ziemlich kurze Lunte“

Wenn die Serie „Der Schwarm“ auf der Berlinale ihre Uraufführung im Kino erlebt, dann passen die Szenen mit Leonie Benesch gut in die Jahreszeit. Als Meeresbiologin Charlie Wagner ist sie dabei zu sehen, wie sie sich die Hände neben dem Laptop an einer Teetasse wärmt, wie sie auf dem Fahrrad gegen Sturm ankämpft, wie sie sich krümmt, bevor sie in ein aufgepeitschtes Meer springt. Leonie Benesch aber hat das Frieren der Wissenschaftlerin nur gespielt. Als ihre Szenen für die internationale Koproduktion „Der Schwarm“ nach dem Buch von Frank Schätzing entstanden, befand sich das Team im sonnig-heißen Italien oder im geschützten Unterwasserstudio in Brüssel.