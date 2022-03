Die israelische Nichtregierungsorganisation Breaking the Silence besteht aus ehemaligen Soldaten und Reservisten der israelischen Streitkräfte, die Missstände in der Armee kritisieren – vor allem in den besetzten Gebieten. Dabei geht es auch um Menschenrechtsverletzungen, die von Soldaten verübt werden. Die Filmemacherin Silvina Landsmann hat Breaking the Silence zwei Jahre lang begleitet. Ihr Film „Silence Breakers“ startet am Donnerstag.

Die NGO Breaking the Silence ist in Israel sehr umstritten. Was hat Sie dazu bewogen, einen Film über diese Gruppe machen?

Nach meinem Film „Hotline“ über die Hotline für Flüchtlinge und Migranten in Tel Aviv wollte ich mich mit einer Nichtregierungsorganisation beschäftigen. Meine Tochter hat mir ein Video von Breaking the Silence auf Facebook gezeigt. Ich mochte die Energie, die ich da gespürt habe. Und die Tür zu ihnen hat sich schnell geöffnet. Ich wollte sie ja auch nicht ausfragen, sondern sie einfach mit der Kamera begleiten. Sie haben mich dann gebeten, ein wenig mit den Dreharbeiten zu warten. Doch in den zwei Monaten ist die Situation hinsichtlich der Angriffe auf Breaking the Silence eskaliert.

Was hat diese Eskalation verursacht?

Es ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Im Grunde genommen wurden plötzlich Anti-Besatzungs-Organisationen des Verrats beschuldigt, und die Anschuldigungen „basierten“ auf Filmmaterial, das mit versteckten Kameras von rechten Aktivisten gefilmt wurde, die sich als linke Aktivisten ausgaben und in verschiedene Menschenrechts- und Anti-Besatzungs-Organisationen eingeschleust worden waren. Eine dieser infiltrierten Organisationen war Breaking the Silence. Das brachte mich dazu, mich selbst zu hinterfragen, was ich mit der Kamera mache. Ich musste auch das Vertrauen der Mitglieder von Neuem gewinnen. Ihr Büro war in dieser Zeit der Ort, an dem sie sich sicher fühlen konnten, weil sie draußen ununterbrochen angegriffen wurden. Im Büro waren sie frei, aber da war ich mit meiner Kamera. Manchmal haben sie mich gebeten, das Büro zu verlassen, und ich habe es verstanden. In der Nähe des Büros ist der Ayalon Highway, die Hauptverkehrsader in Tel Aviv, und ich habe dann einfach dort gedreht. Die Aufnahmen habe ich in den Film eingebaut.

Sabine Gudath Zur Person Die Dokumentarfilmerin Silvina Landsmann, geboren 1965 in Buenos Aires, hat an der Universität in Tel Aviv Film studiert, später lebte sie zehn Jahre lang in Paris. Nach Israel zurückgekehrt, gründete sie ihre Produktionsfirma Comino Films. Ihr Film „Hotline“ lief 2015 auf der Berlinale, darin beobachtet sie den Alltag der israelischen NGO namens Hotline für Flüchtlinge und Migranten. Silvina Landsmann unterrichtet Dokumentarfilm an der Kinemathek von Tel Aviv.

Welche Position hat Breaking the Silence in der israelischen Gesellschaft? Tritt man ihnen vor allem feindselig gegenüber?

Es stimmt, dass viele Reaktionen feindselig sind. Aber gleichzeitig lädt man sie ein und hört ihnen zu. Man diskutiert mit ihnen. Ich habe 2016 und 2017 gefilmt, inzwischen hat der Direktor gewechselt, aber es gibt sie immer noch. Sie sind sehr ausdauernd.

Sie sind Mitgliedern von Breaking the Silence nach Hebron im Westjordanland gefolgt, wo sie Führungen anbieten, bei denen man etwa erfährt, dass Palästinenser sich nicht frei bewegen dürfen, dass ihr Zugang zu ihrem Land und zu Wasser eingeschränkt ist. Sie werden von den israelischen Soldaten nicht freundlich empfangen, israelische Siedler stören die Führungen, indem sie hupen oder singen. Wie war das für Sie als Filmemacherin?

Ich hatte am Anfang große Angst. Seit der ersten Intifada (1987–1993) bin ich nicht mehr in den besetzten Gebieten gewesen. Ich habe sogar überlegt, mir eine kugelsichere Weste zu kaufen. Ich hatte vor den Steinen der Palästinenser Angst, aber auch vor den Siedlern und der Armee. Es sind dort einfach sehr viele Waffen in Umlauf. Es gibt eine Spannung, man hat das Gefühl, dass jederzeit alles Mögliche passieren kann. Ich habe meine Kamera benutzt, um mich dahinter zu verstecken.

Cominofilms Filmszene aus „Silence Breakers“: im Büro der NGO Breaking the Silence.

Haben die Besuche dort Ihre Sicht auf die Lage verändert?

Ich habe viel gelernt. Es ist etwas ganz anderes, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Davor habe ich als Israelin bei dem Wort „Siedlung“ an ein kleines Dorf gedacht. Aber in Hebron ist sogar ein Gebäude eine Siedlung, und drumherum gibt es Soldaten, die es beschützen. Und bei dem Wort „Vorposten“ dachte ich an ein kleines Gebäude im Nirgendwo, aber dort ist es ein Dorf.

Sie zeigen in Ihrem Film, wie ein älterer Mann Breaking-the-Silence-Mitgliedern vorwirft, sie würden mit ihrer Kritik an Israel dem Antisemitismus in der Welt Vorschub leisten, indem sie es Israel-Kritikern leicht machen. In Deutschland gibt es auch die Diskussion, ob Kritik an Israel antisemitisch ist.

Der Name, den sie für sich gewählt haben – Breaking the Silence – ist in dem Zusammenhang interessant. Denn der Antisemitismus-Vorwurf ist nur eine der vielen Arten, wie die israelische Gesellschaft versucht, sie zum Schweigen zu bringen. In einer Demokratie geht es um freie Meinungsäußerung. Warum gibt es diese Angst, miteinander zu sprechen, einander zuzuhören? Die Diskussionen, die sie bei Breaking the Silence untereinander haben, sind auch aufschlussreich. Es geht nicht nur darum, was sie sagen und was nicht, sondern auch darum, welche Worte sie benutzen, um zu kommunizieren.

Ich erinnere mich an die Szene, in der ein Breaking-the -Silence-Mitglied sagt, sie könne die Siedler doch nicht als Rassisten bezeichnen.

Es ist ihr peinlich. Das Schweigen ist auch das Schweigen jedes Einzelnen. Was erlaubt man sich zu sagen? Ist es klug, etwas zu sagen oder nicht? Wie spricht man die Öffentlichkeit an?

Jemand erwähnt auch die Boykottbewegung BDS, so als würde es eine Verbindung zwischen BDS und Breaking the Silence geben.

Wie einer der Aktivisten im Film sagt: Auch das ist nur ein weiterer Versuch, sie zum Schweigen zu bringen. Er erzählt, dass bei ihren Veranstaltungen im Ausland BDS sogar dazu aufruft, diese zu boykottieren, denn Breaking the Silence bestehe ja aus israelischen Soldaten. Das Muster ist immer das gleiche: Sie sprechen, sie werden attackiert, sie verteidigen sich, sie werden wieder attackiert und so weiter. Und die Besatzung dauert während all dieser Diskussionen an. Dass die Armee über Millionen von Menschen herrscht, die keine Rechte haben – ist das die Lösung?

Was könnte denn die Lösung sein?

Das ist eine offene Frage. Viele Menschen in Israel bedauern die Situation, aber halten sie für unabänderlich, damit Israel in Sicherheit leben kann. Ist das wirklich so? Und was ist der Preis?

Ein Mann, den Sie im Film zeigen, sagt, es gehe dabei um das Überleben Israels. Die Israelis hätten nun mal keinen anderen Ort, an den sie gehen könnten.

Aber das wäre doch gerade ein guter Grund, kreativ zu werden und mit weniger Gewalt zu leben. Ich meine: Wir sind zum Mond geflogen. Ich kann nicht akzeptieren, dass es keine Lösung geben soll.

Ein Satz in Ihrem Film ist bei mir hängen geblieben: Man kann eine Besatzung nicht mit ethischen Mitteln durchführen.

Das stimmt. Dabei sind die Mitglieder von Breaking the Silence keine Pazifisten, wie sie auch im Film klarstellen. Sie sind nicht gegen die Armee. Sie waren selbst Soldaten.

Haben Sie selbst auch in der Armee gedient?

Ja, ich war in Tel Aviv stationiert. Ich war nicht glücklich, Teil dieses Systems zu sein. Ich kann mich mit vielen Positionen von Breaking the Silence identifizieren.

Dabei ist es für die meisten Israelis sehr wichtig, Wehrdienst zu leisten, oder?

Das ist richtig. Aber ich bin in Argentinien geboren und habe meine Kindheit in einer Militärdiktatur verbracht. Ein Soldat ist ein Soldat, ist ein Soldat … Ich finde die Geschichte von der Staatsgründung Israels aufregend, ich fühle mich dazugehörig. Gleichzeitig habe ich immer gespürt, dass mit Israels Politik den Palästinensern gegenüber etwas nicht stimmt. Soldatin zu sein, war schwierig für mich.

Vor einem Monat hätte ich noch vollstes Verständnis für diese Aussage gehabt, aber seit Russland die Ukraine überfallen hat, sehe ich das Militär mit anderen Augen.

Ja, wir leben in einer komplexen Welt und müssen unsere Haltung ständig überprüfen. Die Zukunft ist in so vieler Hinsicht ungewiss. Es geht nicht nur um die Armee, sondern auch um die Umwelt. Aber dieses Stammesdenken, wo es darum geht, um Wasser und Nahrung nur für die eigenen Leute zu kämpfen – wollen wir das für die Menschheit? Man denkt, man braucht eine Armee, aber dann geht es darum, dass der Stärkere sich durchsetzt. Wirklich? Wollen wir das? Darüber muss man sprechen.