Noch schwärmen die buntscheckigen Ziegen jeden Morgen zu den Weiden aus, noch sitzen die Witwen am Abend in den Stuben dicht beieinander und stimmen die uralten, polyphonen Lieder an. Und mehrmals im Jahr findet die Dorfgemeinschaft zu Festen und Tänzen in der Ortsmitte zusammen. Doch was wir hier sehen, droht zu verschwinden. Wie überall in Bulgarien schrumpfen die ländlichen Gemeinden rapide. Mit den einsam gewordenen Alten werden auch Melodien, Redeweisen und unzählige Erfahrungen unwiederbringlich verschwinden. Zum Glück gibt es Menschen wie Bürgermeister Georgi Vlahov, die sich der übermächtig erscheinenden Erosion täglich entgegenstemmen. Und zum Glück gibt es das Kino, das uns die Möglichkeit gewährt, sie dabei zu begleiten.

Georgi geht im abgelegenen Bergdorf Pirin im südwestlichen Bulgarien von Tür zu Tür, hilft wo er kann, legt überall mit Hand an. Mit „Bürgermeister, Hirte, Witwe, Drachen“ hat die dffb-Absolventin Eliza Petkova einen liebevollen, dabei doch unsentimentalen Blick auf ihre Heimat geworfen. Ihr Film zeigt, welche Erlebnisräume das Dokumentarische noch freischalten kann. Auch „Zwischensaison“ von Tina Tripp – über jugendliche Saisonarbeiter auf Usedom – oder „Heimatkunde“, Christian Bäuckers autobiografisch grundierte Abrechnung mit dem DDR-Bildungssystem, zeugen von Genauigkeit und Neugierde.

Gut gemeint

Diese Beiträge können im dokumentarischen Wettbewerb der diesjährigen „Achtung Berlin“-Ausgabe entdeckt werden. Als wichtigstes Forum für junge, hauptstadtbasierte Filme bietet das Festival auch eine gute Bilanz fiktionaler Produktionen. Hier überwiegen in diesem Jahr thesenhaft angelegte Arbeiten. Manches ist allzu gut gemeint. Der Klimakatastrophen-Doku-Science-Fiction-Märchenfilm „Everything will change“ von Marten Persiel balanciert mit seinem pathetisch aufgeladenen Sendungsbewusstsein am Rande des unfreiwillig Komischen. „Ladybitch“ von Paula Knüpling und Marina Prados fällt als strikte Low-Budget-Produktion weitaus sympathischer aus. Der exemplarisch angelegte, doppelt zu verstehende „Fall“ eines eben noch allmächtig erscheinenden Theater-Regisseurs setzt seinen Figuren allerdings arg enge Grenzen. Es ist von Anbeginn klar, dass dieser Franz Kramer mit seiner „Lulu“-Inszenierung scheitern und einen siegreichen Aufstand der „Guten“ auslösen wird.

Genia Leis und Gerald Sommerauer widmen sich in „Risse im Beton“ ebenfalls der zähen phallokratischen Herrschaft, hier anhand der Architektur-Szene Wiens. Sofia Falsone als hoffnungsvolle Baukunst-Schülerin ist gut gegen das Klischee besetzt, kann sich aber gegenüber ihrem schmierigen Chef (Lorenz Klee) nur wenig Spielraum freikämpfen – so bleibt auch diese Geschichte weitgehend vorhersehbar. Langfilme unterliegen eigenen Gesetzen. Wie schwer es ist, eben noch deutlich spürbare, unangepasste Energien in die lange Form zu retten, zeigt nicht zuletzt das Selbstfindungskarussell „Ich Ich Ich“ von Zora Rux. Ihre Kurzfilme waren zugespitzt und doppelbödig, das Spielfilmdebüt verzettelt sich etwas.

Achtung Berlin Filmfestival, diverse Orte, 20.–27. April