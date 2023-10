Litauen ist einer der schönsten Flecken Europas. Dank des Festivals „Litauisches Kino Goes Berlin“ kann das hiesige Publikum alljährlich seine Kenntnisse über den baltischen Staat und seine Menschen erneuern – auch ohne die Reise auf sich zu nehmen. Das Land grenzt im Süden an Belarus, im Norden an die Kreml-Exklave „Oblast Kaliningrad“. Deshalb findet es sich meist nur in Zusammenhang mit der russischen Aggression in den Nachrichten.

Die Inflationsrate ist hoch, die Bedrohung real, die innenpolitische Stimmung dadurch filigran. Die Solidarität mit der Ukraine bleibt jedoch ungebrochen. Denn die Erinnerungen an die sowjetische Okkupation von 1941 sowie ab 1944 sind in zahllosen Familien noch frisch. Zehntausende Menschen wurden verfolgt, ermordet oder verschleppt, oft bis hinter den Polarkreis, wo viele verstarben. Im preisgekrönten Animationsfilm „Purga“ von Gintarė Valevičiūtė Brazauskienė und Antanas Skučas werden diese Deportationen in eindrücklichen Bildern beschworen.

In den aktuellen Spielfilmen überwiegen Gegenwartsstoffe. Auch hier greift die Vergangenheit vehement in den Alltag ein. Im Eröffnungsfilm „Paradas“ (Parade) von Titas Laucius wird die Musiklehrerin Miglé von ihrem Ex-Mann Eimantas mit einer seltsamen Bitte konfrontiert. Zwar sind die beiden schon seit 26 Jahren geschieden, doch nun braucht es zusätzlich eine kirchliche Scheidung, denn Eimantas will mit seiner neuen Frau noch einmal vor den Altar treten. Miglé sagt zu. Das Ganze gestaltet sich aber viel komplizierter als vermutet.

Da Litauen (im Gegensatz zu den anderen baltischen Ländern) katholisch ist, hat in letzter Instanz sogar der Vatikan mitzureden. Mehrfach muss sie zur Anhörung, kirchliche Würdenträger kreuzen sogar bei ihr in der Schule auf. Während des laufenden Verfahrens nähern sich die Ex-Partner auf für beide überraschende Weise an. Der Film lebt von seinen teils authentischen, teils sanft überhöhten Alltagsbeobachtungen und von der liebevollen Ironie der Personenzeichnung.

Der litauische Underground-Pionier Artūras Barysas ist eine Entdeckung

Ernstere Töne schlägt die Regisseurin Dovile Šarutytė in „Ilgo metro filmas apie gyvenimą“ (Spielfilm über das Leben) an. Das Leben ihrer Heldin wird durch den plötzlich Tod des Vaters aus den Angeln gehoben. Ihre Versuche, die Beerdigung möglichst perfekt zu organisieren, werden zunehmend von Erinnerungsschüben überlagert. Verregnete VHS-Aufnahmen werfen sie auf sich selbst zurück.

Als der litauische Underground-Pionier Artūras „Baras“ Barysas seine Filme der sowjetischen Wirklichkeit abtrotzte, gab es noch keine Videotechnik. Getarnt als Amateur, drehte er zwischen 1971 und 1982 zahlreiche Kurzfilme auf 16 Millimeter, die in ihrer politischen und künstlerischen Radikalität im Ostblock ihresgleichen suchen – eine echte Entdeckung! Nach einer triumphalen Aufführung im Frühjahr in Dresden sind sie nun erstmals auch in Berlin zu sehen.



Litauisches Filmfestival Berlin. 10. bis 12. November in den Kinos Sputnik und Acud. Die Filme von Artūras Barysas laufen am 12. November um 16 Uhr im Sputnik. Das gesamte Programm ist auf der Webseite zu finden.