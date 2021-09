„Im Kino gewesen. Geweint“, heißt ein bekannter Tagebucheintrag von Franz Kafka. Auch diese Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig konnte dazu Anlass geben, und nicht etwa wegen mangelnder Qualität. „The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic“ heißt der finnische Beitrag des Orizzonti-Wettbewerbs von Teemu Nikki. Und der endet auf einer derart überraschend-anrührenden Note, dass nicht jeder seine Augen trocknen kann, bevor das Saallicht hochgefahren wird. Und das nach einem Thriller von ausgefuchster Coolness.

Der blinde Filmfan des Filmtitels (er war nicht immer blind) ist der einzige Protagonist. Zwei weitere Darsteller sieht man nur schemenhaft oder für ein paar Sekunden. Der Schärfebereich, in dem die Kamera den Hauptdarsteller Petri Poikolainen einfasst, verwischt alles um ihn herum zur Unkenntlichkeit. Im ersten Akt lernt man den MS-Kranken Jaakko im Rollstuhl kennen. Eine beachtliche DVD-Sammlung und die Gespräche, die er mit einer Online-Bekanntschaft führt, weisen ihn als ausgesprochenen Filmnerd aus. Nur „Titanic“ steht noch eingeschweißt in seinem Regal, weil er dessen Regisseur, James Cameron, lieber mit seinen früheren Science-Fiction-Thrillern in Erinnerung behalten möchte. Das kann man verstehen. Dafür verwandelt sich der Film, den wir sehen, wenig später selbst in einen schier atemberaubenden Thriller. Als der Mann sich entschließt, ohne Hilfe die Zugfahrt zu seiner neuen Freundin anzutreten, wird er das Opfer einer Entführung.