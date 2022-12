Aus dem Leben eines Kosmetikverkäufers: „Reisender Krieger“ im Zeughauskino

Herr Krieger zieht durch die Schweiz: Unzählige Friseursalons und Kosmetikfachgeschäfte säumen seinen Weg, er klappert sie alle ab, unterbrochen von langen Kneipenbesuchen und kurzen Verschnaufpausen in immer gleichen Hotelzimmern. Herr Krieger ist Vertreter für Kosmetikartikel. Doch es läuft schlecht, sein Parfüm namens „Blue Dream“ findet kaum Absatz, so viele Probepackungen er auch verteilen möge. Doch egal, er ist ein alter Krieger, durch nichts so leicht aus der Fassung zu bringen. Vielleicht war er früher wirklich einmal bei der Fremdenlegion, wer weiß. Jedenfalls lässt er dies beiläufig gegenüber einem Kollegen fallen, der seinen Führerschein verloren hat und den er aus Mitleid ein Stückchen in seinem Citroën CX mitnimmt. Und so stehen die beiden irgendwann mit zusammengezogenen Schultern auf einer Passhöhe in den Alpen. Sie teilen nur wenige Worte, dafür einen Flachmann.

Generell kommt der Film „Reisender Krieger“ in seinen 140 Minuten weitgehend ohne Dialoge aus. Das Werk steht in der Tradition der ganz großen Road Movies von Monte Hellman bis Theo Angelopoulos, fügt dem Genre aber eine völlig eigenständige Note hinzu. Der Graubündener Kinobetreiber und Regisseur Christian Schocher (geboren 1946) hat mit dieser wunderschönen, bitter-traurigen Studie über Einsamkeit das kleine Filmland Schweiz in den Welthimmel des Kinos katapultiert. Gedreht im Herbst und Winter 1979 zwischen Basel, Baden, Zürich, Olten, Luzern und – natürlich – Graubünden, schafft es der „Reisende Krieger“ nun zum vermutlich ersten Mal in ein Berliner Kino.

Dieser Film könnte so heute nicht mehr gedreht werden

Die brillanten Schwarzweißbilder sind Kameramann Clemens Klopfenstein zu verdanken. Er schließt derart dicht zu Menschen, Landschaften und Architekturen auf, dass man sich bisweilen fragt, wo dabei eigentlich noch Platz für die Kamera war. Kein Passant scheint sie zu bemerken. Fiktive und dokumentarische Szenen verweben sich symbiotisch. Ästhetisch der klassischen Straßenfotografie verwandt, könnte der Film genau deshalb heute auch nicht mehr gedreht werden. Fünf Minuten nach dem Auspacken der Kamera hätte man unzählige Klagen am Hals. Damals aber machte es offenbar niemandem etwas aus, stundenlang mit der auffälligen, analogen 16-Millimeter-Kamera gefilmt zu werden.

Unvergleichlich etwa die Szenen in einem Tanzsaal, irgendwo in der Provinz: Während auf dem Parkett unter den vorrangig aus Spanien stammenden Wanderarbeitern eine veritable Massenschlägerei ausbricht, spult die Band „Los Condors“ auf der Bühne mit dem ekstatisch seine Haarpracht schwingenden Frontgirl ungerührt das Programm ab. Ganz am Ende des Films scheint der Krieger dann doch einen Hauch von Frieden zu finden. Ein junger Mann gesellt sich ihm zu (dargestellt von BAP-Schlagzeuger Jürgen Zöller). Zum ersten Mal kommt es zu so etwas wie Kommunikation.

Reisender Krieger läuft am 5. Dezember (Montag) um 19 Uhr im Zeughauskino