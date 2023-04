Krisenkino, Hoffnungskino: Die 14. Ausgabe des Arabischen Filmfestivals Berlin

Wann immer es ihm die schwere Arbeit in der Ziegelei am Ufer des Nils erlaubt, macht sich Maher mit dem Motorrad auf den Weg. Er fährt allein in die Wüste, immer wieder. Hier errichtet er sein ganz persönliches, monomanisches Monument: einen Koloss aus Lehm, halb Turm, halb Idol. Er weiß nicht genau, was er da tut, er weiß nur, dass er genau das tun muss.

Der libanesische Regisseur Ali Cherri hat seinen Spielfilm „The Dam“ im Sudan gedreht, im Spannungsfeld zwischen Urbanität und Natur, Materialismus und Spiritualität, Willkür und Selbstbestimmung. Er findet dafür eine teilweise stark entschleunigte, von ikonografischer Wucht getragene Bildsprache, hält plötzlich inne, um lange zu beobachten, nimmt dann wieder Tempo auf. Das Geschehen ist leicht historisiert, spielt um 2018, als sich das sudanesische Volk gegen Diktator al-Baschir erhob und Hoffnung für eine Demokratisierung keimte. Die jüngsten Ereignisse im nordostafrikanischen Krisenstaat katapultieren den Film ins Zentrum der Gegenwart.

Nachruf auf Beirut, wie es einmal war

„The Dam“ macht wie die meisten der fast 50 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme des diesjährigen ALFILM- Festivals deutlich, in welchen dynamischen Prozessen sich die gesamte Region zwischen Levante und Äquator befindet. Sie ist weder geografisch noch religiös oder sprachlich genau festzulegen. Jeder europäische Versuch, einen Status quo zu fixieren, muss sich umgehend wieder auflösen. Doch das Kino – selbst ein äußerst zerbrechliches, fluides Medium – vermag Momente festzuhalten und Kontexte herzustellen. Mit ALFILM verfügt Berlin über ein einmaliges Podium für diese Momentaufnahmen. Mit seiner 14. Ausgabe macht das Festival ein immens weites Spektrum auf. Neben aktuellen Arbeiten aus 15 Ländern stehen auch retrospektive Werke (wie Youssef Chahines Klassiker „Dawn of a New Day“ von 1964) oder eine Hommage auf den palästinensischen Star Saleh Bakri („Das Blau des Kaftans“) auf dem Programm. Schwerpunkte kreisen um den 75. Jahrestag der Nakba sowie um Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Dass das Festival mit dem Sexarbeiterinnen-Drama „The Damned Don’t Cry“ von Fyzal Boulifa eröffnet wird, setzt in dieser Hinsicht ein deutliches Zeichen.

Szene aus dem sudanesichen Film „The Dam“ von Ali Cherri ALFILM

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Libanon allgemein und auf Beirut konkret. Kaum eine andere Stadt weltweit hat binnen 50 Jahren einen derartigen Absturz erlebt wie das einstige „Zürich des Nahen Ostens“. Nadim Mishlawi hat in seinem persönlichen Essay „After the End of the World“ einen radikal schönen wie traurigen Nachruf auf Beirut geschaffen, für den er auch den grandiosen Soundtrack komponierte. Ausgehend vom Tod des eigenen Vaters beschreibt er im Austausch mit Freunden die Metamorphose Beiruts von einer Traum- zur Albtraum-Stadt, die in der verheerenden Hafenexplosion vom 4. September 2020 gipfelt. Doch wie jedes große Requiem verkörpert auch Mishlawis Film selbst das Prinzip Hoffnung, setzt dem Tod die Kreativität entgegen.



