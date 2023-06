Nachkriegslabor West-Berlin: LCB-Retrospektive zum Jubiläum

Ein Mann tanzt sich frei. Unbändig bewegt er sich durch einen Industriekomplex, kämpft sich durch Schächte und Treppenhäuser, überwindet Halden, Förderbänder, Laderampen, verliert mehrfach die Kontrolle, wird vom Subjekt zum Objekt, droht unterzugehen. Doch die Musik von Duke Ellington gibt ihm immer neue Impulse zur Gegenwehr. Nach neun Minuten findet das Duell sein Ende, Ausgang ungewiss. Wolfgang Ramsbott hat im Jahr 1963 gemeinsam mit dem Tänzer Harry Kramer den Kurzfilm „Sackgasse“ geschrieben und inszeniert. Im selben Jahr wurde er zum Leiter der Filmabteilung am Literarischen Colloquium in West-Berlin (LCB) berufen. Das ist 60 Jahre her – und aus diesem Anlass gibt es jetzt eine erste, umfangreiche LCB-Retrospektive, zu der zeitgleich eine profunde Publikation erscheint. Damit wird auf die immense Bedeutung dieser Institution für die bundesdeutsche Kinematografie verwiesen.

Kaum zu glauben, dass das LCB zwischenzeitlich derart in Vergessenheit geraten konnte. Die zwischen 1963 und 1995 realisierten circa 60 Produktionen stellen einen Nukleus dar, von dem bis heute spürbare Impulse ausgehen. Sich kompakt damit auseinanderzusetzen, macht Film als Zeitgeschichte greifbar. Rambotts Studie „Sackgasse“ steht dafür exemplarisch.

Um den West-Berliner Deutschen die Demokratie schmackhaft zu machen

1963 lag es offenbar in der West-Berliner Luft, dass kein anderes Medium als das des Films derart geeignet war, um ästhetische und politische Schwingungen aufzugreifen und zu verstärken. Der Kalte Krieg zog sich als konkrete Mauer mitten durch die Stadt, im „Schaufenster der Freien Welt“ agierten alte Nazis (Berlinale-Direktor Alfred Bauer!) neben demokratischen Remigranten wie Willy Brandt. Die Gründung des LCB – möglich geworden durch eine dreijährige Anschubfinanzierung der Ford-Stiftung – war auch Teil eines „Reeducation“-Programms durch die Alliierten. Um den West-Berliner Deutschen die Demokratie schmackhaft zu machen, wurden ihnen auch Jazz und experimentelle Filmkunst nahegebracht. Diese Versuche fielen auf fruchtbaren Boden. Die LCB-Filmabteilung zog in ihren Anfangsjahren junge Leute aus dem gesamten Bundesgebiet in Scharen an. Die Credits der frühen Jahre lesen sich wie ein „Who Is Who“, einige der heute sperrig erscheinenden Werke lockten Tausende Zuschauer ins Kino.

Warum aber verfiel die mit so viel Verve und Erfolg in Angriff genommene Filmarbeit des LCB spätestens 1984 nach „Flügel und Fesseln“ von Helma Sanders-Brahms (mit Hildegard Knef) in einen „Dornröschenschlaf, aus dem sie nicht mehr aufwachte“ (Frederik Lang)? Die Gründe sind komplex, liegen unter anderem in den Paradoxien und Diskontinuitäten des Mediums selbst, wie etwa in den Veränderungen der Förder- und Produktionslandschaft sowie im Publikumsverhalten. Wer kennt heute noch George Moorse? Der gebürtige Amerikaner galt Anfang der 60er-Jahre als filmischer Pop-Poet der Superlative. Mit „In-Side-Out“ inszenierte er den ersten LCB-Film überhaupt, Produktionsfirmen rissen sich um ihn. Doch schon 1970 begann sein Stern wieder zu verblassen. Er verlegte sich aufs Fernsehen, inszenierte mehr als 180 Folgen der „Lindenstraße“. Als er 1999 starb, war er quasi vergessen. Nein, Filmgeschichte ist nicht gerecht. Sie sollte aber lernfähig bleiben.



Retrospektive „Optische Literatur. Die Filmabteilung des Literarischen Colloquiums“. Zeughauskino, noch bis 30. Juni. Das Buch „Optische Literatur“ von Frederik Lang und Jutta Müller-Tamm ist in der CineGraph-Schriftenreihe erschienen.