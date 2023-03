Zum Anfassen: Das Vermächtnis von Werner Nekes in Potsdam

Auf den ersten Blick zeigt die Zeichnung nur eine abstrakte Farbstruktur. Stellt man aber einen Metallzylinder daneben, spiegelt sich in diesem die fein ausgeführte Zeichnung eines Dudelsackspielers. Das schöne, im 19. Jahrhundert gefertigte „anamorphotische“ Objekt ist Teil der Sammlung von Werner Nekes. Der passionierte Filmemacher und Archivar trug in 50 Jahren ungefähr 25.000 Exponate aus aller Welt zusammen – Apparaturen und Dokumente, mit denen die Suche des Menschen nach einer Welt hinter der sichtbaren Oberfläche belegt wird.

Nekes war besessen von dieser „Vorgeschichte des Kinos“. Er wollte in Erinnerung bringen, dass heutige Technologien auf der Neugierde und Ungeduld vieler Generationen vor uns basieren. Ohne Camera obscura und Laterna magica keine Computergrafik oder 4k-Projektionen. Diese Entwicklung vollzog sich keineswegs streng rational, sondern war stets verbunden mit der Faszination des Unerklärlichen. Der Dudelsackspieler lockt uns mit seinem Spiel in ein Zwischenreich. Wenn Nekes einem seiner eigenen Filme 1985 den Titel „Was geschah wirklich zwischen den Bildern?“ gab, so benannte er damit im Umkehrschluss auch konkrete wahrnehmungspsychologische Zusammenhänge. Denn die von uns auf der Leinwand wahrgenommene Bewegung ist eine Illusion, sie entsteht im Kopf. Eine Sekunde Kino setzt sich aus 24 Einzelbildern zusammen.

In Potsdam werden besonders wertvolle Stücke ausgestellt

Aus der Sammlung Werner Nekes: Trapez-Guckkasten, Frankreich um 1730 Filmmuseum Potsdam

Leider konnte der 2017 verstorbene Werner Nekes die Rettung seiner Sammlung und ihre Verfügbarkeit als Quelle des Lernens nicht mehr erleben. Noch 2004 schlug seine Heimatstadt Mühlheim an der Ruhr eine Übernahme aus. Der darauf einsetzende, vernehmbare Protest führte jedoch später zu einer konzertierten Aktion zwischen der Uni Köln, dem Filminstitut Frankfurt am Main und dem Filmmuseum Potsdam. Der Gesamtbestand konnte dadurch angekauft und erfasst werden, steht nun dezentral der Forschung und Öffentlichkeit zur Verfügung. Am Potsdamer Standort werden gerade besonders wertvolle Stücke ausgestellt, begleitet von Vorführungen sowie von Workshops für Kinder und Erwachsene. Es gibt also auch gute Nachrichten, wenn auch posthum.

Wirklich gerecht wird man einem Filmemacher durch das Sehen seiner Filme. Nekes war zwischen den späten 60ern und 80ern ungemein produktiv, drehte mehr als 50 meist spielerisch-experimentelle Arbeiten, die unter anderem 1967 mit einem „Filmband in Silber“ und 1969 sogar mit einem „Bambi“ ausgezeichnet wurden. Seinen zugänglichsten Film inszenierte er 1986 mit der Ruhrpott-Komödie „Johnny Flash“. Hier träumt ein unbeholfener Elektriker von der ganz großen Karriere als Schlagerstar - was ihm trotz (oder gerade wegen) mangelnden Talents und einer ungemein beherrschenden Mutter auch wirklich gelingt. In der Titelrolle und in mindestens 30 Nebenrollen brillierte der damals gerade 31-jährige, weithin unbekannte Helge Schneider. Experiment trifft Blödsinn: ein Unikum des deutschen Kinos!

Ich sehe was, was du nicht siehst. Aus der Sammlung Werner Nekes. Noch bis zum 16. April im Filmmuseum Potsdam. Der Spielfilm „Johnny Flash“ läuft am 24. März um 19 Uhr und am 30. März um 19.15 Uhr.