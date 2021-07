Die Regisseurin ist ein deutscher Star, der Film ist in den USA entstanden. Er kommt mit einem englischen Titel in die deutschen Kinos: „Home“. Die Übersetzungen wie Zuhause, Heimat, Daheim wollten offenbar nicht so richtig passen. Es ist zuerst eine amerikanische Geschichte, die Franka Potente als Regisseurin und Drehbuchautorin hier erzählt, aber auch eine universelle, von Schuld und Vergebung nämlich.

Ein noch jung wirkender Mann, wie wir später erfahren: knapp 40, ist unterwegs in karger Landschaft. Sein Verkehrsmittel ist ein Skateboard, Gepäck hat er nicht. Das wäre nur Ballast für die Story. Mit ihrem Debüt als Langfilmregisseurin erzählt Franka Potente realitätsnah, ohne sich mit zu viel Kleinigkeiten aufzuhalten. Marvin (Jake McLaughlin) kommt nach langer Zeit aus dem Gefängnis. Er weiß nicht, wie man ein Smartphone bedient, ihm fehlt auch die Kenntnis über sämtliche Fernsehserien, auf die ihn die junge Frau Delta (Aisling Franciosi) einmal ansprechen wird. Deltas Bruder Russell kann sich allerdings gut an Marvin erinnern: „Als ich dich das letzte Mal sah, hattest du das Blut von meiner Großmutter an den Schuhen.“