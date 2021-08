Das erste Buch der Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“, war ein Augenöffner, es ging um den Zweiten Weltkrieg. Seit jenem Ausnahmezustand hat es in Europa kein so großes Verbrechen mehr gegen die Menschlichkeit gegeben wie das Massaker von Srebrenica im Bosnienkrieg im Juli 1995. Mehr als 8000 bosnisch-muslimische Männer wurden durch Mitglieder der Armee der Republika Srpska und serbische Paramilitärs ermordet. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht, doch Jasmila Zbanic zeigt in ihrem herausragenden Film „Quo vadis, Aida?“, was der Genozid von Srebrenica für die Frauen bedeutete. Er gehörte zur Endauswahl für den Auslandsoscar. Am Ende steht die Widmung „Für die Frauen von Srebrenica und ihre 8372 getöteten Söhne, Väter, Ehemänner, Brüder, Cousins, Nachbarn.“

Aida, Lehrerin von Beruf, arbeitet als Übersetzerin für die UN-Truppen. Im ersten gezeigten Einsatz sitzt sie mit Vertretern der Stadt am Tisch, ihnen gegenüber der niederländische Oberstleutnant Thomas Karremans und enge Mitarbeiter. „Wozu ist Srebrenica eine Schutzzone, wenn die Serben hingehen können, wo sie wollen?“, fragt der Bürgermeister. Karremans beruhigt: „Wir schützen Sie. Wir haben ein Ultimatum gestellt, 40 bis 70 Kampfjets stehen bereit.“ Der Zuschauer weiß in dem Moment mehr als die Leute am Tisch. Die Serben missachteten das Ultimatum, doch nur ein einziger ihrer Panzer wird angegriffen.