Das „Kaiserschmarrndrama“, das sich nach der Pandemie nun endlich doch noch im Kino entfalten kann, bildet Eintrag Nummer Sieben in der Chronik der Possen um den niederbayrischen Dorfsheriff Eberhofer Franz und die Seinen.

Zwar lautet die Anschrift des Eberhofer’schen Hofes „Oed 1“, doch öd geht es dort bekanntlich rein gar nicht zu. Freundin Susi will nicht mehr länger mit dem Franz und dem Pauli im Saustall schlafen und Bruder Leopold, dessen thailändische Frau das zweite Kind erwartet, will sich platzmäßig erweitern. Was also liegt näher, als auf der Wiese neben dem Hof ein Zweifamilienhaus mit Gemeinschaftssauna hochzuziehen?