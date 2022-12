Florian David Fitz: „Man wird nicht versehentlich trans“

Im Film „Oskars Kleid“ will ein Junge ein Mädchen sein. Der Drehbuchautor und Hauptdarsteller im Gespräch über Alice Schwarzer und fragile Männlichkeit.

Florian David Fitz spielt in „Oskars Kleid“ einen Vater in der Krise. Seine Ex-Frau, die er noch liebt, ist schwanger von einem anderen, das Verhältnis zu seinen Eltern ist zerrüttet, und seine beiden Kinder sieht er selten – auch weil er die Finger schlecht vom Alkohol lassen kann. Als Oskar und Erna nach einem medizinischen Notfall plötzlich wieder für eine Zeit lang bei ihm einziehen, fällt der Polizist gleich am ersten Tag aus allen Wolken: Oskar trägt nur noch Kleider und möchte Lili genannt werden.