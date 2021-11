Es vergehen fast neun Minuten, bevor Hans Hoffmann den ersten Satz sagt. Und als ihm sein Zellengenosse Viktor anbietet, er könne ihm über die KZ-Nummer ein anderes Tattoo stechen, antwortet er Stunden später. „Was brauchst du dafür?“, fragt er, da ist es mitten in der Nacht. Man könnte jetzt sagen, dass Hans Hoffmann meistens schweigt, aber das stimmt nicht. Sein Darsteller Franz Rogowski findet in dem Film „Große Freiheit“ andere Mittel, ihn sprechen zu lassen.

Er drückt sich mit seinem Körper aus, durch die Art etwa, wie er über den Gefängnishof geht. Voller Schwung und Selbstbewusstsein, auch wenn er weiß, dass ihm die nächsten Hofgänge gestrichen werden, weil er mit einem anderen Häftling zu nah zusammenging, seiner großen Liebe von draußen. „Ich bereue nichts“, sagt er, ohne den Mund zu öffnen. Dieser Körper spricht von Angst, wenn er sich zusammengekrümmt zeigt im letzten Licht, bevor die Tür zur Dunkelhaftzelle zuschlägt. Diese Augen sprechen von Dankbarkeit, wenn Hans Hoffmann in der Dunkelheit ein Streichholz anzündet, das eigentlich nur dazu dienen sollte, eine der Zigaretten anzustecken, die ihm Viktor hat hineinschmuggeln lassen. Jetzt ist er das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, das im Licht des Hölzchens etwas Schönes erblickt. Franz Rogowski ist für seinen Hans Hoffmann in der Kategorie Schauspieler für den Europäischen Filmpreis nominiert. Er hätte die Auszeichnung so sehr verdient.

Aber es ist nicht er allein, der diesen Film zu einem intensiven Erlebnis macht. Es sind das Licht, die Kameraführung, der elegante, sparsame Jazz von Nils Petter Molvær und Peter Brötzmann. „Große Freiheit“ ist wunderschön. Und es ist Hans Hoffmanns Gegenüber Viktor, gespielt von Georg Friedrich, der den harten Hund mit dem guten Kern höchst überzeugend gibt. Es ist eine unwahrscheinliche Freundschaft, ja Liebe, die sich zwischen den beiden entwickelt, nachdem Viktor ihn erst aus der gemeinsamen Zelle werfen wollte, als er an der Tür sieht, aufgrund welches Paragraphen Hans Hoffmann sitzt: 175. Der österreichische Regisseur Sebastian Meise, Drehbuch-Ko-Autor, arbeitet hier bundesdeutsche Geschichte auf, bundesdeutsche Schande. „Ihr habt nicht das Recht“, schreit Hans Hoffmann, als er wieder in Einzelhaft kommt. Es ist ein Satz, den man dieser ganzen Zeit hinterherschreien möchte.

Hans Hoffmann ist schwul. Vom KZ kommt er direkt ins Gefängnis, eine Demonstration der brutalen Kontinuität von Nazi-Deutschland und der Bundesrepublik in dieser Hinsicht. Es konnte auch anders sein. Seinem Geliebten schlägt Hoffmann einmal vor, wegzugehen. „Wohin?“- „In die DDR.“ -„Du willst in die DDR flüchten?“ Ja, Hans Hoffmann will. Hier wurden ab Ende der 1950er-Jahre sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern nicht mehr geahndet.

Hans Hoffmann wird in den bundesdeutschen 1950er-Jahren wieder zu einer Haftstrafe verurteilt, und Ende der 1960er-Jahre noch einmal. Der Film hält sich jedoch an keine Chronologie, was nur den Eindruck verstärkt, dass sich für Hoffmann in all diesen Jahrzehnten kaum etwas ändert. Dass die Gesellschaft liberaler wird, kann man drinnen höchstens daran erkennen, dass Häftlinge lange Haare tragen. Aber Hoffmann gilt immer noch als Perverser, steht in der Knast-Hackordnung auf einer unteren Stufe, hat im Hof seine eigene Ecke.

Das sprechende Licht in „Große Freiheit“

Von Hoffmanns Leben in Freiheit erfährt man nichts. Es existiert eigentlich gar nicht. Er ist ja auch draußen nicht frei, seine Sexualität zu leben, seine Liebe auszudrücken, auch wenn er es immer wieder tut, er immer wieder anrennt gegen die Regeln, bockig, selbstbewusst. „Was sollen wir tun“, fragt ihn der Mann, den er liebt. „Alles, was wir wollen“, antwortet Hans Hoffmann. Aber diese Möglichkeit gibt es in Wahrheit nicht. Er erfährt es bald darauf, und es ist furchtbar.

Die Düsternis, in der Hans Hoffmann lebt, wird durch die Lichtgebung, die Farben reflektiert. Auf der Leinwand sind Brauntöne in allen Schattierungen zu sehen. Selbst als Hans Hoffmann eine Gefängniswand weiß streicht, ist dieses Weiß kein leuchtendes Weiß, sondern irgendwie gedeckt und traurig. Genau wie die Gesichtsfarbe der Häftlinge, die von schlechter Ernährung, wenig frischer Luft und einem Mangel an Hoffnung hervorgebracht wird. Die Filmaufnahmen eines unbeschwerten Tages mit dem Geliebten am See, die wie Flashbacks eingestreut werden, blenden einen geradezu in ihrer Farbigkeit und Helligkeit. Sebastian Meise verstärkt so den Kontrast.

Menschen landen auf dem Mond und der Paragraph 175 gilt weiter

1968 landen Menschen auf dem Mond, aber der Paragraph 175 ist immer noch in Kraft. Die Häftlinge dürfen das historische Ereignis am Fernseher verfolgen. Ein Jahr später entdeckt Hans Hoffmann in der Gefängnisnäherei, wo er arbeitet, immer gearbeitet hat, eine Ausgabe des Spiegels auf dem Schreibtisch des Wärters. Er kann nicht fassen, was er auf dem Titel des Magazins sieht. „Der Paragraph 175 fällt – bleibt die Ächtung?“ lautet die Schlagzeile. „Ich bin jetzt legal“, sagt er zu Viktor, als er zurück in die gemeinsame Zelle kommt. Ja, er ist legal, und er kommt frei. Aber das überraschende Ende des Films ist höchstens zu einem Drittel happy. Es erzählt von der Deformation des Hans Hoffmann, von seiner ungebrochenen Fähigkeit zu lieben, und es deutet die fortwährende Ächtung an.

Es hat sich seitdem viel verändert, aber die große Freiheit ist auch 42 Jahre später immer noch nicht greifbar.

Große Freiheit Deutschland/Österreich 2021, Regie: Sebastian Meise, 116 Min.