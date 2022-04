Am Sonntag entscheiden die Franzosen in einer Stichwahl, ob Emmanuel Macron weiterhin ihr Präsident sein wird oder ob die rechtspopulistische Marine Le Pen das Amt erhält. Eine kleine Einführung in den Zustand des Landes gibt der Film „In den besten Händen“ von Catherine Corsini (Regie und Drehbuch-Mitarbeit), der im vergangenen Jahr im Wettbewerb von Cannes lief. Im Original heißt er „La Fracture“, das doppelsinnig zu verstehen ist. Er spielt fast ausschließlich in einer überfüllten Krankenhaus-Notaufnahme, was die Bedeutung des Titels als „Knochenbruch“ – so die direkte Übersetzung – rechtfertigt. Doch wird das Wort auch benutzt, um etwa die Spaltung der Gesellschaft zu beschreiben. Und die führt der Film mit großer Deutlichkeit vor.

Zwei zunächst einzeln erzählte Schicksale werden hier ziemlich schnell zusammengeführt. Da ist die Mittfünfzigerin Raf, eigentlich Raphaela, gespielt von Valeria Bruni Tedeschi, eine Comiczeichnerin, die zum Motzen neigt. Als sie versucht, ihrer Freundin Julie, die sich von ihr trennen will, hinterherzurennen, stürzt sie so fatal, dass sie sich einen Ellenbogenbruch zuzieht. Und da ist der Fernfahrer Yann, gespielt von Pio Marmaï, der am selben Tag im Spätherbst 2018 bei einer der großen Gelbwesten-Demonstrationen mitmacht. Als die Polizei auf die wütenden Protestierenden auf den Champs-Élysées losgeht, gehört Yann zu den Opfern, wird mit einem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht, wo Raf schon jammernd auf Versorgung wartet.

Die Gelbwesten fordern: Macron soll uns anhören!

Sie kommen aus unterschiedlichen Schichten: Raf sorgt sich, allein bleiben zu müssen, irgendwann allein zu sterben. Ihre Lehrer-Eltern sind einst selbst auf die Straße gegangen, heute verurteilt sie jedoch die Breite des Protests der Gelbwesten. Die würden Seite an Seite mit den Rechtsextremen marschieren. Yann, Mitte dreißig, wohnt in einem Vorort von Paris immer noch bei seiner Mutter, kann sich keine eigene Wohnung leisten. Wenn er nicht rechtzeitig wieder zu seinem Lkw kommt, ist er den Job los, fürchtet er. Was er sich erhofft, klingt für Raf naiv: Emmanuel Macron solle mit den Demonstranten reden, solle sich einmal anhören, wie es ihnen gehe.

Die beiden sind voneinander genervt, er von ihrem Leidensgeschrei, sie von seinem Gerechtigkeitsfuror. Die Spaltung zwischen ihnen deutet der Film im Verlauf als überwindbar an. Für die Gesellschaft gilt das damit noch lange nicht.

Die dritte wichtige Figur ist die Krankenschwester Kim, Verbindungsperson zwischen Raf und Yann und zu etlichen Patienten, die mehr oder weniger kurz ins Blickfeld der Kamera kommen. Von Lungenembolie über Herzstillstand bis zur geplatzten Fruchtblase und einem Psychopathen wird hier sehr viel aufgefahren. Kim bleibt professionell, obwohl sie zum sechsten Mal in Folge Nachtschicht hat. Sie arbeitet und lässt ihren Mann mit dem eigenen kranken Säugling zu Hause.

Inszenierter Hilferuf aus einem konkreten Chaos

Catherine Corsinis Film ist ein inszenierter Hilferuf aus einem konkreten Chaos, das allgemein für das überlastete Gesundheitswesen steht. Er stammt sogar noch aus einer anderen Zeitrechnung: Bereits vor Corona reichte das Personal nicht, um die Patienten gezielt und ausreichend zu versorgen. Unter dem extremen Ansturm während der Proteste auf den Straßen mit randalierenden Demonstranten und Polizeigewalt kollabiert das System. Corona aber bedeutete zwei Jahre lang das Dauerextrem.

CHAZ Productions Bei Kim (Mitte), gespielt von Aissatou Diallo Sagna, sind die Patienten wirklich „In den besten Händen“.

Der Film ist in allen Szenen stark, in denen man Aissatou Diallo Sagna in der Rolle der Kim erlebt. Die französische Filmakademie würdigte sie mit dem César für die beste weibliche Nebenrolle – obwohl sie Laie ist: Sie arbeitet auch im wirklichen Leben als Krankenpflegerin. Neben Kims engagierter Tätigkeit verblasst vor allem der Handlungsstrang mit Raf. Über deren Seelenzustand erfährt man viel Gleichförmiges. Valeria Bruni Tedeschi, eigentlich eine gute Schauspielerin, schimpft oder jammert nur. Manch witziger Satz geht darin unter.

Interessant ist dagegen auch, was in den Nebengeschichten aufblitzt. Aus kurzen Dialogen des Krankenhauspersonals mit verschiedensten Personen setzt sich ein ernüchterndes Bild einer eigentlich reichen, kultivierten Gesellschaft zusammen. In diesen Gesprächen taucht das auf, was auf die Agenda der Regierenden gehörte. Macron kommt nicht gut weg. Le Pen ist keine Alternative.

In den besten Händen. (La Fracture). Frankreich 2021. Regie: Catherine Corsini; Drehbuch: Laurette Polmanss, Agnès Feuvre, Catherine Corsini. Mit: Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï, Aissatou Diallo Sagna u.a. 99 Minuten, FSK ab 12.