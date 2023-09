Neutraler, wertfreier kann ein Titel kaum klingen: „Frauen in Landschaften“. Der Film porträtiert Frauen, deren Arbeit sich hauptsächlich in Städten abspielt und mit Menschen zu tun hat. Es sind vier Politikerinnen unterschiedlicher Prägungen und Gesinnung. Anke Domscheit-Berg (Linke), Yvonne Magwas (CDU), Frauke Petry (ehemals AfD) und Manuela Schwesig (SPD). Neutral wirkt zunächst auch die Haltung der Regisseurin und Drehbuchautorin Sabine Michel. Sie gibt jeder Frau etwa gleich viel Raum, Zustimmung oder Ablehnung sind allein Sache der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Den vier Porträtierten gemeinsam ist ihre Herkunft aus dem Osten. Sie sind alle in der DDR geboren. Am Anfang stehen die biografischen Gemeinsamkeiten im schnellen Schnittwechsel: Alle vier waren im Kindergarten, waren bei den Jungen Pionieren, haben erlebt, dass die Mutter arbeitet. Da sind sie für die Interviews auf einfache Stühle vor einer weißen Wand platziert. Nichts soll von den Worten ablenken.

Später erlebt man die Frauen auch auf der Straße, im Büro. Die Gespräche gehen schnell in die Tiefe, dabei wechseln die Sprecherinnen immer wieder. Es schälen sich Schwerpunkte heraus, die Haltung zu Russland etwa oder die infrastrukturellen Bedingungen im Osten. Dabei ist es der Filmemacherin hoch anzurechnen, wie nahe sie ihren Heldinnen kommt, ohne sich mit ihnen gemeinzumachen.

Sonderrolle für Frau Petry

Frauke Petry hat eine Sonderrolle in dem Quartett, nicht nur, weil sie nicht mehr in der Politik beschäftigt ist. Sie hat die von ihr mitgegründete AfD verlassen. Ihr ist auch das Ziel einer Gleichstellung von Mann und Frau suspekt. Die Kamera folgt ihr beim Ausräumen ihres Bundestags-Büros und mit ihren Kindern bei der Gartenarbeit. Im Interview kann die Filmemacherin nicht verbergen, dass sie die Ansichten Petrys zur Einwanderung nach Deutschland nicht teilt. Nach kurzer Gereiztheit kommt auch dieses Gespräch wieder in ruhige Bahnen. Sie habe die Macht freiwillig abgegeben, als sie sich in ihrer Partei an dem Punkt sah, an dem sie sich nicht mehr durchsetzen konnte, sagt Petry, die jetzt auf Arbeitssuche ist.

Frauke Petry (Ex-AfD) jip film & verleih gbr

Die gemeinsame östliche Herkunft spielt im Verlauf des Films nur eine untergeordnete Rolle, eher steht noch das gemeinsam Weibliche im Vordergrund. Anke Domscheit-Berg sagt, es sei spürbar, wie anders als zuvor in dieser Legislaturperiode das Bundestagspräsidium besetzt sei. Die Präsidentin Bärbel Bas habe unter den Vizepräsidenten nur einen Mann. Sexistische oder höhnische Zwischenrufe aus dem Parlament werden heute schneller gestoppt.

Yvonne Magwas (CDU) jip film & verleih gbr

Yvonne Magwas ist Bundestags-Vizepräsidentin. Man kann sie einmal im Film bei einem Gespräch mit einer großen Gruppe von Besucherinnen erleben. Der weibliche Anteil im Deutschen Bundestag betrage nur 34,7 Prozent, erklärt sie da, und ihre, die CDU-Fraktion, bestehe aus 46 Frauen und 151 Männern. Magwas öffnet sich den fremden Zuhörerinnen. Sie sagt ihnen, dass es ihr manchmal schwerfalle, ihren drei Jahre alten Sohn zu Hause bei ihrer Mutter im Vogtlandkreis zu lassen, wenn die Arbeit ihre Anwesenheit in Berlin verlange. Eine Frau ruft ihr schnippisch zu, sie hätte ja wissen müssen, worauf sie sich einlasse. Aber Magwas ist bereits durch viele Diskussionen gestählt und antwortet sachlich, dass es auch für junge Frauen attraktiv werden müsse, politisch und damit für die Gesellschaft zu arbeiten.

Angst um das Kind

Im direkten Gespräch erzählt Yvonne Magwas eine Episode der Angst um ihren Sohn, die den Atem stocken lässt. Und Manuela Schwesig, die man auf Tour in ihrem Amt als Ministerpräsidentin sehen kann, wird später ihm Interview ausführlich zu ihrer Krebserkrankung befragt. Als es um ihre Familie geht, rührt die Filmemacherin an einen heiklen Punkt. Es habe sie geprägt, sagt Schwesig, wie ihr Vater nach dem Mauerfall seine Arbeit verlor und mehrere Anläufe nehmen musste, beruflich wieder Tritt zu fassen. „Ich habe gespürt, dass es meinen Vater sehr belastet hat, diese Existenzfrage“, sagt sie stockend. Und Anke Domscheit-Berg erzählt, wie ihre Mutter ihr früh gesagt habe, sie gehöre eigentlich in die Politik. Sie habe sich dazu entschieden, weil sie nicht mehr wollte, dass die Entscheidungen für das Land und seine Bewohner überwiegend von Männern getroffen werden. Als Domscheit-Berg ihre erste Rede im Bundestag hielt, war ihre Mutter schon zwei Jahre tot.

Anke Domscheit-Berg (Linke) jip film & verleih gbr

Der Titel des Films ist gar nicht falsch gewählt. Alle vier sind auch in Landschaften zu erleben, die ihnen vertraut sind, Ruhe vermitteln, Sicherheit. Und er ist auch gar nicht so neutral, wenn man sich das letzte Buch des Literaturnobelpreisträgers Heinrich Böll in Erinnerung ruft: „Frauen vor Flußlandschaft“, erschienen 1985. Darin geht es um die Gattinnen oder Lebensgefährtinnen von Politikern und einflussreichen Bankiers der Bonner Republik. Die Verhältnisse sind seit der deutschen Vereinigung grundlegend andere heute, Frauen geben sich nicht mehr als Anhängsel irgendwelcher Anzugträger her, sie bestimmen Politik mit.



Frauen in Landschaften. Regie und Buch: Sabine Michel; Kamera: Uwe Mann. 87 Minuten. Ab Donnerstag im Kino