Im Februar 1990 war die Berlinale zum ersten Mal auch für alle DDR-Bürger zugänglich. Ohne Erfahrung und Westgeld blieb es dennoch schwierig, am Festival teilzunehmen. Zum Glück für mich saß damals eine Freundin in der Wettbewerbsjury, die mich mit Eintrittskarten versorgte. Eines Tages drückte sie mir ein Ticket für „Near Death“ von Frederick Wiseman in die Hand. Etwas zögerlich machte ich mich auf den Weg zur Akademie der Künste am Hanseatenweg; hier standen mir sechs Stunden bevor.

Eigentlich war mir die Zeit dafür etwas zu schade, denn in diese Spanne hätten drei „normale“ Filme gepasst. Doch dann, in den Kinosessel eingesunken, ereignete sich mir ein kleines Wunder. Nach wenigen Minuten schon befand ich mich mitten in Boston/USA, auf der Intensivstation des „Beth Israel Hospital“. Noch nie vorher hatte ich den Tod im Kino so unmittelbar erlebt. Und dennoch war diese Begegnung das Leben selbst. Wiseman und sein Kameramann John Davey öffneten Zugänge zu unbekannten Bereichen, sie machten etwas sicht- und damit spürbar, was mir sonst verborgen geblieben wäre. Hellwach und staunend nahm ich jede der 348 Minuten wahr. Nun wusste ich wieder, warum ich dem Kino verfallen war.

Arsenal Eine Filmszene aus Theatern (Ballett, 1995)

Frederick Wisemans Arbeiten gehören zum Fundus des Arsenal-Kinos Berlin

Frederick Wiseman ist Jahrgang 1930. Neben Alejandro Jodorowsky oder Jean-Luc Godard gehört er heute zu den weltweit ältesten noch aktiven Filmemachern. Nach seinem Einstieg als Produzent für Shirley Clarkes Spielfilm „The cool World“ im Jahr 1963 drehte er als Regisseur zwischen 1967 und heute fast 50 dokumentarische Arbeiten. Die meisten davon feierten auf dem von Erika und Ulrich Gregor gegründeten „Forum des jungen Films“ Premiere und befinden sich im Fundus des zum Arsenal-Kinos gehörenden Verleihs. Zwanzig Beispiele dieses Schatzes erlauben jetzt im Rahmen einer Retro eine Wiederbegegnung.

Wiseman und seine Filme wurden oft dem „Cinéma Vérité“ zugeordnet. Diese Ende der 50er-Jahre in Westeuropa und Nordamerika auftretende lose Bewegung hatte sich die Befreiung des Dokumentarfilms zur Aufgabe gemacht. Ohne didaktische Ausrichtung sollte der Blick auf die Wirklichkeit freigemacht werden. Wiseman selbst lehnt das Label des „Cinéma Vérité“ ab, bezeichnete es als leere, schick klingende Formel. Eine rein beobachtende Perspektive war ihm stets zu wenig. Sein Herangehen nannte er provozierend „Reality Fiction“ – und verwies damit auf die Notwendigkeit eines aktiven Eingreifens in das vorgefundene Material.

Arsenal Das "Model" aus dem Jahr 1980.

Seine Filme nehmen sich Zeit, machen Zusammenhänge zwischen Orten, Menschen und Handlungen nachvollziehbar. Zur vorgefundenen Realität gehört auch die eigene künstlerische Haltung. Diese erweist sich als eine zutiefst empathische. Nicht zufällig interessieren ihn komplexe Systeme menschlicher Interaktion. Er findet sie im Sozialamt (Welfare, 1975), in Schulen (High School, 1968), Gefängnissen (Titicut Follies, 1967), Polizeistationen (Law & Order, 1969), Museen (National Gallery, 2015) oder Theatern (Ballett, 1995). Wisemans Filme sind hochspannende soziale Kompositionen, die uns zur Teilhabe einladen. Das ist selten und wichtig.

Retrospektive Frederick Wiseman Kino Arsenal, noch bis zum 29. Mai