Berlin - Die wichtigsten Botschaften sind immer die kürzesten, sagt Angelica Domröse in ihrer Autobiografie. Sie bezieht sich auf das, was sie dem Regisseur Heiner Carow ins Telefon rief, nachdem sie ein Drehbuch von Ulrich Plenzdorf gelesen hatte: „Ich bin’s! Ich bin Paula.“ Es mutet heute seltsam an, dass sie damals für sich werben musste, gilt sie doch seit dem Erscheinungsjahr des Films „Die Legende von Paul und Paula“ 1973 wie mit ihm verwachsen.

Zu bekannt schien sie dem Regisseur damals allerdings zunächst, denn Angelica Domröse war mehrmals zum „Fernsehliebling“ gewählt worden, spielte seit 1959 kleine und große Rollen in Kinofilmen, hatte ein Engagement am Berliner Ensemble, bis Helene Weigel sie als „Pupperl“ wegschickte, war dann von Benno Besson an die Volksbühne geholt worden. Ihre Mutter wurde, etwa beim Arzt, bei Nennung des eigenen Namens gefragt, ob sie „mit der Domröse“ verwandt sei, aber die Film-Paula sollte von der Straße kommen, musste die Poesie der Straße haben. „Sag ich doch, stimmte ich Carow zu, passt einfach alles, und ob ich von der Straße komme!“