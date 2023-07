Hedonismus, Überschwang, Coming-out: Wie gut ist die Netflix-Musik-Dokumentation „Wham!“?

Nord-London, Mitte der 1970er-Jahre: Georgios, ein schüchterner Lockenkopf, und Andrew, ein kleiner Draufgänger, lernen sich kennen und werden schnell zu engen Freunden. Sie stehen am Anfang der Pubertät – und lieben die Musik. Georgios bewundert den coolen Andrew, dem alles leichtzufallen scheint. Mit 16 gründen die beiden eine erste kurzlebige Band. Sie feiern in den Clubs im Londoner West End und tauchen ohne Termin mit der nötigen Kühnheit bei diversen Plattenfirmen auf, um Werbung für ihr Demotape zu machen. Bis es dann passiert: ein Plattenvertrag, unterzeichnet in einer Imbissbude – mit ziemlich miesen Konditionen, wie das Duo bald merkt.

Der Netflix-Dokumentarfilm „Wham!“ von Chris Smith schildert die Entstehungsgeschichte des titelgebenden britischen Pop-Phänomens – und damit auch die Geburtsstunde des Superstars Georgios Kyriakos Panayiotou alias George Michael. Die Erzählstruktur fällt dabei eher konventionell aus. Weitgehend chronologisch folgen wir den Karriereschritten, die sich in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre in erstaunlich rasantem Tempo vollziehen.

Die erste Single „Wham Rap! (Enjoy What You Do)“ enttäuscht 1982 noch, aber nach einem Auftritt in der BBC-Sendung „Top of the Pops“ sind Wham! in ihrer Heimat plötzlich angesagt. Die Fachpresse hat wenig übrig für den leichten Spaß-Sound und die spielerischen Tanznummern der gut gelaunten Boys. Die Fans hingegen lieben den Hedonismus und jugendlichen Überschwang, den das Duo in Hits wie „Club Tropicana“ und „Wake Me Up (Before You Go-Go)“ zelebriert. Auf den nationalen Ruhm folgt der Durchbruch in den USA – und schließlich 1986 die freundschaftliche Trennung, da George seine Solopläne verwirklichen will.

Was dieses dokumentarische Porträt zu mehr als einem verfilmten Wikipedia-Artikel macht, ist zunächst einmal die visuelle Gestaltung, angelehnt an die Sammelalben, die Andrew Ridgeleys Mutter voller Stolz und Liebe zum Detail über den Werdegang von Wham! erstellt hat. Fotos, Magazincover, Presseberichte, Chartlisten und handschriftliche Notizen werden poppig arrangiert – ganz im Stil der beiden Musiker mit ihren voluminösen Frisuren und knallbunten Outfits. So wie die Songs von Wham! immer noch für Stimmung zu sorgen vermögen, sind auch die Bilder des Films kurzweilig montiert. Wir bekommen alte TV-Beiträge und Konzertausschnitte zu sehen – und blicken hinter die Kulissen des Videodrehs zum jährlich wiederkehrenden Ohrwurm „Last Christmas“.

Die größte Stärke des Films ist indes, dass er die Freundschaft der beiden ins Zentrum rückt. Durch Archiv-Audioaufnahmen des 2016 verstorbenen George Michael und aktuelle Wortbeiträge von Andrew Ridgeley treten die beiden in eine Art Dialog miteinander. Oft stimmen die geschilderten Eindrücke überein, zuweilen gibt es kleine Irritationen.

Wir erfahren, dass George sein privates Coming-out gegenüber seinem Kumpel und Kollegen schon zu Beginn der gemeinsamen Karriere hatte. „Ich wollte, dass er glücklich ist“, meint Andrew. Öffentlich schwieg George lange Zeit über seine sexuelle Identität – und fühlte sich gefangen, wie wir via Voiceover hören. Der Film endet mit der Abschiedsshow von Wham!, mit leichter Melancholie, im Wissen um das Kapitel, das sich an diese Geschichte anschloss – und das reichlich Stoff für weitere Filme bietet.

Wham! Dokumentarfilm, 2023, 92 Minuten, Netflix