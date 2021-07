Ein Filmfestival ist nicht einfach nur eine Gelegenheit, Filme zu zeigen und zu prämieren. Es lebt vom Starwesen, sonst bräuchte es keinen roten Teppich und der Filmvorführer, in welcher Form auch immer es diesen im digitalen Zeitalter noch gibt, wäre der wichtigste Mensch. Und kein Filmfestival prägt der vom Starwesen sich nährende Glamour stärker als Cannes. Der positive Corona-Test, den die bereits zweimal geimpfte französische Schauspielerin Lea Seydoux am Wochenende ausgehändigt bekam, hat dem Festival in dieser Hinsicht einen empfindlichen Schlag versetzt.