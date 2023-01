„Glücksrad“: RTL schafft die Buchstabenfee ab

Allein schon das Klatschen der Gummilasche bei dem titelgebenden Glücksrad versetzt einen in eine kuschelige Vergangenheit zurück. Klatschklatschklatsch. Endlos! Man schläft sofort ein, wenn man – wie damals – keinen Second Screen zur Hand hat oder bei der Gelegenheit etwas Remote-Arbeit verrichtet. Und dann bleibt es endlich stehen, das Rad, und die Lasche zeigt auf „Extradreh“, was bedeutet, dass der Kandidat noch einmal drehen darf, in der Hoffnung, dass er einen Fön oder eine Duschhaube oder gar eine Reise gewinnt. Was für eine Geduldsfolter! Was war das für eine Welt, in der so viel Zeit zur Verfügung stand?

RTL zwei will diese Welt nun wieder auferstehen lassen, am 26. Januar zur Primetime wird im linearen Fernsehen eine Neuauflage der beliebten Spielshow aus den Neunzigern gesendet und reiht sich mit „Wetten, dass ..?“, „Geh aufs Ganze!“ und „Der Preis ist heiß“ in einen Show-Zombie-Trend ein. Wird also alles wieder gut?

Vielleicht nicht. Denn nicht wiederauferstehen soll die damals ganz ungeniert sogenannte Buchstabenfee, lange Jahre verkörpert von der zukünftigen „Traumschiff“-Mitreisenden, Dschungelkönigin und Lokalpolitikerin Maren Gilzer (FDP). Nicht erschrecken, Maren Gilzer braucht nicht wiederaufzuerstehen, die gibt es ja noch und erfreut sich bester Gesundheit und Schaffenskraft. Um den Posten selbst geht es, der nicht neu besetzt werden soll. Stattdessen wechselt sich das aus einem Mann und einer Frau bestehende Moderatorenduo ab, um diese Aufgabe des Buchstabenumdrehens geschlechtsparitätisch zu absolvieren.

Damit wird der Ungerechtigkeit Rechnung getragen, dass bisher vor allem weiblich gelesene Märchenfiguren das Glück unter die Leute brachten. Nun gilt also, damit sich die Menschen daran gewöhnen, bei einer Fünfzig-Prozent-Quote, was ein bisschen schwierig ist, weil es ja gar keine männlichen Feen gibt, oder sollen sich Alberiche und Elfen einfach mitgemeint fühlen? Ein Glücksrad lässt sich nicht zurückdrehen.