Berlin - Wenn ein Dokumentarfilm seine Figuren mit „professional winner“ untertitelt, darf man skeptisch werden, einerseits. Andererseits trägt die entsprechende Bauchbinde Dr. Dre, der Mann, der Musikrichtungen (G-Funk) und Karrieren (Eminem, 50 Cent) prägte, bevor er ins Geschäft mit Markenaccessoires (Kopfhörer) einstieg und so zum Milliardär und zu einem der meistverdienenden Musiker der 2010er-Jahre wurde. So gesehen ist die Berufsbezeichnung gar nicht so verkehrt. Und was sonst sollte man erwarten von einer Serie namens „Hip Hop Uncovered“, wenn nicht ein kleines bisschen Angeberei.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz