Hofer Filmtage: Meerjungfrauen, Endzeit im All und Ohrfeigen von Eva Mattes

Bernd Michael Lade zittert ein bisschen. Es ist nicht sehr hell hier im Regina-Kino in der Hofer Altstadt, in dem der Schauspieler und Regisseur gerade seinen neuesten Film vorgestellt hat. „Der Zeuge“ war keine leichte Kost für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt baut Lade seine Anspannung ab, indem er ganz viel erzählt. Vom Dreh, dem Team, seiner Arbeit als Schauspieler.

Anderthalb Stunden hat die Kamera vor allem Gesichter gezeigt, im beklemmenden Setting eines Kriegstribunals der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Lade hat aus den Memoiren von Carl Schrade, der zehn Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern überlebt hat, ein Drehbuch geschrieben und als Regisseur mit sich selbst in der Titelrolle umgesetzt. Jetzt steht Lade mit einem Teil des Teams vor der Leinwand und legt los.

Filmpreis der Stadt Hof für Regisseurin Aelrun Goette (l.). Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla gratuliert. dpa/Daniel Vogl

Zwölf Tage habe der Dreh gedauert, die Schauspielkollegen hätten ohne Gage gearbeitet. Seinen gesamten Text habe er von Schildern neben der Kamera abgelesen. „Ich steh da total drauf“, sagt er und dass das nichts, aber auch gar nichts mit Faulheit zu tun habe. Man könne sich so sehr viel besser aufs Spielen konzentrieren. „Du musst nicht authentisch sein, im Gegenteil“, fügt er hinzu und erzählt schaudernd von den Dreharbeiten mit Eva Mattes, die ihm dabei jeweils echte Ohrfeigen verpasst habe. Da könne man dann nach ein paar Wiederholungen nicht sehr gut weiterspielen. Die Leute in den Kinoreihen lachen, wollen dann aber wieder mehr über den Hintergrund des aktuellen Films wissen.

Warum diese Thematik? Was hat es mit dem Wechsel von Farb- und Schwarz-Weiß-Szenen auf sich? Wie ist er auf Carl Schrade gekommen? Diskutiert wird so lange, bis es keine Fragen mehr gibt. Es sind Hofer Filmtage und das Kino wird hier ernst genommen. Vor allem in der knappen Woche vom letzten Dienstag bis zum letzten Sonntag im Oktober.

Eigentlich ist es zu dieser Zeit in der Stadt an der ehemaligen Grenze zur DDR schon eiskalt und nicht selten grau. Die Filmtage sind daher seit Jahrzehnten in jeder Hinsicht ein Lichtblick, bevor der triste Winter hier alle einschneit. In den örtlichen Gymnasien gaben die Schülerinnen und Schüler ihre Leistungskursklausuren vorzeitig ab, um rechtzeitig ins Kino zu kommen. Wer nicht selbst bei der Organisation mitarbeitete, kannte jemanden, der es tat, und kam so immer an Kinokarten. Die Filmhochschulen in München und Berlin waren für viele Abiturienten Sehnsuchtsorte, auch wenn sie dann doch lieber Jura oder auf Lehramt studierten.

In „Mermaids don't cry“ von Franziska Pflaum, in Hof uraufgeführt, brilliert Stefanie Reinsperger als Supermarktverkäuferin mit großen Träumen. Hier in einer Szene mit Nico Ehrenteit. Prismafilm

Mittlerweile ist auch in Bayerisch-Sibirien der Winter wärmer geworden, der Klimawandel gelangt schließlich auch in die Provinz. Doch wie sehr die Filmtage noch immer in jedem Jahr herbeigesehnt werden, zeigt die Stele mit den grünen LED-Lichtpunkten in der Innenstadt. Genau 365 Lämpchen leuchten hier, wenn die Filmtage beginnen – und verlöschen alle, wenn sie am Sonntagabend enden. Dann geht es von vorne los. Jeden Tag ein weiteres Lämpchen bis zum nächsten Oktober.

Wenn es dann so weit ist, erleben Gäste und Rückkehrer verlässlich das freundlichste und zugänglichste Filmfestival der Welt. Hier reden alle mit allen, man kommt überall rein und wenn die Talks mit den Filmschaffenden zu Ende sind, diskutiert man manchmal auf der Straße weiter. Wer sich beim nächsten Film im nächsten Kino wiedersieht, grüßt sich. Der Festivalleiter Thorsten Schaumann ist überall und jederzeit ansprechbar und freut sich sichtlich über jeden Gast. Star-Allüren und Arroganz? Nicht in Hof.

dpa Hofer Filmtage in Zahlen 125 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme wurden in diesem Jahr bei den 56. Internationalen Hofer Filmtagen gezeigt.



Die Aufführungen finden in zwei Kinos mit insgesamt zehn Sälen statt. Verliehen werden während des sechstägigen Festivals neun Kinopreise, die meisten für Nachwuchsregisseure.

„Die Kultur macht uns zur Stadt“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla am Donnerstagabend. Kurz zuvor hat sie den Filmpreis der Stadt Hof an die Regisseurin Aelrun Goette übergeben. Die Preisverleihung ist ein großes Event in der Freiheitshalle Hof. Gastgeberin ist neben der Oberbürgermeisterin auch die Präsidentin des Bayerischen Landtages, Ilse Aigner. Von ihr gibt es aber nur eine kurze Videobotschaft und man bemerkt mal wieder, wie weit entfernt die Landeshauptstadt München doch ist.

Hof ist trotz aller Film-Coolness eine schrumpfende Stadt. Von den 46.000 Einwohnern haben rund 10.000 keinen deutschen Pass. Rund 1200 ukrainische Flüchtlinge hat man aufgenommen – gemessen an der Einwohnerzahl ist das die höchste Quote in ganz Bayern. „Wir kriegen das hin“, sagt Döhla. Aber sie weiß auch, dass etwa in der bayerischen Lehrerausbildung bei den Referendaren keine Stadt unbeliebter ist als Hof. Wenn die Industrie rund um Hof um Fachkräfte wirbt, wollen oft die Ehefrauen nicht mitkommen.

Um all das zu ändern, braucht es Festivals wie die Filmtage. Gegenüber der Freiheitshalle, in der Filmleute und Stadtpolitik beim Empfang netzwerken, liegt das Hofer Theater, das einen ebenso guten Ruf hat wie die Hofer Symphoniker. Doch die kulturellen Leuchttürme müssen sparen. Mehr noch als bisher, so hat es die Landesregierung verfügt. Die Landtagspräsidentin erwähnt das in ihrem launigen Grußwort nicht.

Die Filmtage immerhin sind nicht in Gefahr. Logisch: Hof – das ist doch eigentlich die Abkürzung für „Home of Film“. Diese Definition hat der Regisseur Wim Wenders in den 1990er-Jahren geprägt. Das war zum 25. Geburtstag des Festivals, das in diesem Jahr zum 56. Mal über die Bühne ging. Wenders ist Teil der Hofer Filmfamilie ebenso wie Werner Herzog, Rainer-Werner Fassbinder, Jim Jarmusch, Tom Tykwer oder Doris Dörrie.

Christoph Schlingensief 2009 (imago stock&people) Das Festival Die ersten Hofer Filmtage fanden im Jahr 1967 als Kurzfilmfestival statt. Schnell entwickelten sie sich zum Treffpunkt nicht nur für deutsche Filmemacher. Regisseure wie Wim Wenders, Doris Dörrie oder Sönke Wortmann stellten hier ihre Filme vor.



Legendär war die Premiere von Christoph Schlingensiefs Film „Das deutsche Kettensägenmassaker“ im Jahr 1990, in dem der Mauerfall in einem satirischen Horrorfilm verarbeitet wird.

Die mittlerweile in die Jahre gekommenen Veteranen haben hier Ende der 1960er-Jahre ihr eigenes Festival aufgezogen, nachdem sie mit ihren Arbeiten aus den anderen geflogen waren oder gar nicht erst angenommen wurden. Von den Hofern wurden sie so empfangen wie die heutigen Filmemacher auch: mit Interesse, aber unaufgeregt. Und so kamen sie eben Jahr für Jahr wieder und zogen neue Namen nach. Die Hofer Filmtage sind ein Nachwuchsfestival. Sönke Wortmann, Maren Aden oder Axel Ranisch haben sich hier vorgestellt. Der Erfinder der Filmtage und ihr jahrzehntelanger künstlerischer Leiter Heinz Badewitz sagte einst: „Wir brauchen keine Stars, wir machen welche.“

Einer der nächsten könnte Franziska Pflaum sein. Die 35-jährige Österreicherin zeigte in Hof ihren ersten wunderbaren Langspielfilm „Mermaids don’t cry“ mit einer grandiosen Stefanie Reinsperger in der Hauptrolle. Auch sie erzählte, unterstützt von einem Teil des Casts, bereitwillig über die Produktion und eine mögliche Fortsetzung. Am nächsten Tag sah man sie im Kino, um sich den ersten Langfilm ihrer gleichaltrigen Kollegin Leni Lauritsch, ebenfalls aus Österreich, anzusehen, die sich mit „Rubikon“ gleich an einen endzeitlichen Science-Fiction-Film gewagt hat.

Später am Abend steht der iranische Regisseur Arian Vazirdaftari auf der Bühne im Scala 1, dem Kinosaal, in dem die großen Premieren stattfinden. Er hat soeben den Pharos Shiever Screen Award für sein Ausreisedrama „Bi Roya“ („Without her“) bekommen, was bedeutet, dass er für sein nächstes Projekt finanzielle Unterstützung und ein Mentoring der Produktionsfirma Pharos erhält. Er strahlt und ruft: „Frau! Leben! Freiheit!“ in den Saal. Danach läuft Sam Mendes’ neuer Film „Empire of Light“ als Vorabpremiere. Großes Kino kann Hof eben auch.