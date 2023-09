Hoffnung in Hollywood: US-Medien wittern Streikende

Es sei ihr „bestes und letztes Angebot“ sollen die Studios nach Angaben einer mit den Verhandlungen vertrauten Quelle der CNN gesagt haben. Weitere US-Medien berichten, dass die Autoren-Gewerkschaft Writers Guild (WGA) dieses Angebot nun prüfen wolle, demnach hofften beide Seiten auf einen Deal am Sonntag. Seit Anfang Mai, also seit 145 Tagen, streiken in Hollywood die Drehbuchautoren für mehr Rechte und bessere Arbeitsbedingungen. Unterstützt werden sie von Filmstars wie George Clooney und Steven Spielberg. Unter anderem geht es um einen neuen, dreijährigen Autorenarbeitsvertrag. Mitte Juli schloss sich die SAG-AFTRA dem Streik an, in der Gewerkschaft sind rund 160 000 Schauspielerinnen und Schauspieler organisiert.

Nach wochenlangem Stillstand der Verhandlungen hätten sich die Parteien am vergangenen Mittwoch erstmals wieder an einen Tisch gesetzt, am Sonntag sollten die Gespräche fortgesetzt werden, wie die beteiligten Institutionen über X (Twitter) mitteilten. Sollte es am Sonntag zu einer Einigung kommen, müsse diese aber noch von den etwa 11 500 Mitgliedern der WGA ratifiziert werden, hieß es in der Los Angeles Times, die von Tausenden verlorener Jobs berichtete, die der Streik gekostet haben solle.

Unzählige Filmpremieren haben ohne die Stars stattgefunden, Filmproduktionen und Serienstarts wurden abgesagt oder verschoben. Betroffen sind viele wenig abgesicherte Mitarbeiter in den technischen Gewerken und Assistenzbereichen. Gefordert werden unter anderem Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Weitere Forderungen drehen sich um Gehaltserhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Zuschüsse für die Kranken- und Altersversorgung.