Bitte nicht mit Blut spritzen: Der Teppich bei den Oscars ist nicht rot

Am Mittwoch wurde der in diesem Jahr champagnerfarbene rote Teppich für die Oscar-Gala am Sonntag ausgerollt. Invision/AP

Es gibt ihn in Blau, in Grün und nun, bei der Oscar-Verleihung am Sonntag, auch in Champagner: den roten Teppich. Champagner? Wir haben unsere Stilabteilung um nähere Auskunft über diese Farbe gebeten und uns Muster vorlegen lassen – und wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich exakt um dieses Rentnerblouson-Beige handelt, mit dem sich reiselustige Senioren ununterscheidbar machen und mithin die Vorteile des unauffälligen und geschützten Lebens in Schwärmen genießen. Eigentlich genau das, was Stars, die uns mit ihrer prunkenden Individualität umgarnen, nicht wollen. Aber sie sollen den Teppich ja auch nicht anziehen, sondern schön langsam darüber hinwegschreiten oder -schweben, sodass die Fotojournalisten an ihre Bilder kommen.

Doch zurück auf den Teppich: Es gibt den roten schon sehr lang, bei Aischylos rollt ihn Klytaimnestra ihrem nach zehn Jahren Troja-Krieg heimkehrenden Gatten, dem Griechenkönig Agamemnon, aus, um ihm kurz danach mit der Axt beim Bade zu erschlagen. Ein roter Teppich, in den man den Leichnam hätte einwickeln können, war so gleich zur Hand und durch Beschaffenheit und Farbgebung gut geeignet, um das aus dem König tretende Blut aufzufangen und zu tarnen.

Mit einer blutigen Pointe wartete auch der Komiker Jimmy Kimmel auf, der die 95. Academy Awards in diesem Jahr moderieren wird und bei dem Ausroll-Pressetermin zur Stelle war. Er spielte laut dpa auf den Ohrfeigen-Eklat bei der letzten Trophäengala an: „Die Entscheidung für die Champagner-Farbe statt eines roten Teppichs zeigt doch, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen wird“, so Kimmel. Bei der Gala im vergangenen Jahr hatte Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau gemacht hatte.

Wenn doch was auf den Teppich tropfen sollte: Mit einer Paste aus Backpulver und kaltem Wasser einreiben und vor dem Ausspülen mindestens eine Stunde einwirken lassen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der beliebten TV-Serie „Tatortreiniger“ mit Bjarne Mädel, der noch immer keinen Oscar hat.