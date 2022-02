Noch immer hat die jüngste, vielbeachtete Kino-Adaption von Anne Franks Tagebuch keinen deutschen Veröffentlichungstermin: In einem verwegenen Kunstgriff macht Ari Folman in „Where is Anne Frank“ ihre imaginäre Freundin Kitty zur Protagonistin, die Adressatin aller ab 1944 verfassten Einträge. In Cannes war dieser gleichermaßen kunstvolle wie pädagogische Animationsfilm zu erleben, hierzulande ist bislang lediglich die begleitende Graphic Novel erschienen.