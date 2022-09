Alexander Scheer: „Die einzigen Ostler im Soho House arbeiten in der Küche“

„Wer bin ich gerade?“, fragt er gleich mal, als er pünktlich, aber leicht außer Atem zum Treffen in der Bibliothek des Borchardt erscheint. Tatsächlich spielte Alexander Scheer zuletzt so viel, dass man leicht durcheinander kommen kann: Degowski, Gundermann, Bernhard Docke oder auch den herrlich abgewrackten Bestsellerautor in der Katastrophen-Serie „Sløborn“. Ab Sonntag ist er nun als Kaufhausgründer Arthur Grünberg in dem Event-Mehrteiler „Haus der Träume“ bei RTL zu sehen. Er hat noch immer „so’n komischen Haaransatz“ wegen der Rolle, weshalb er darum bittet, während des Gesprächs den Hut auflassen zu dürfen.

Herr Scheer, kannten Sie eigentlich die Geschichte des Soho House, beziehungsweise die des Kaufhauses Jonaß und seines Gründers?

Ich wusste, dass das mal ein Kaufhaus war, eröffnet Ende der 20er-Jahre als erstes Kreditkaufhaus Europas. Ich wusste auch, dass es dann enteignet wurde von den Nazis und Haus der Reichsjugendführung hieß. In der DDR war es dann bis 1959 Sitz des Zentralkomitees der SED und danach Parteiarchiv. Die Marx-Engels-Gesamtausgabe ist da auf den Weg gebracht worden, genannt MEGA.

Das wussten Sie alles?

Man kam an dem Gebäude ja nicht vorbei, das selbst in der grauen DDR ein auffallend schönes, helles Gebäude war: Torstraße 1, das heißt: In der DDR lautete die Adresse Wilhelm-Pieck-Straße 1. In den Neunzigern wiederum haben da auch einige legendäre Techno-Partys stattgefunden, das weiß ich aus erster Hand, weil ich da zugegen war. Na, und jetzt ist das Soho House drin. Man kann also schon sagen: Die Geschichte Berlins im Wandel der Zeiten bildet dieses Haus ab wie wenig sonst.

Gehen Sie denn manchmal ins Soho House?

Na, ich finde es schon eine interessante Entwicklung, von der hehren Idee, ein Kreditkaufhaus im Scheunenviertel zu eröffnen, für die armen Schlucker dort, damit die sich auch mal was gönnen können – also ein Haus für alle zu machen; jeder hat das Recht, sich über seine Herkunft zu erheben, sagt der Kaufhausgründer Grünberg, der selbst aus dem Viertel stammt, an einer Stelle in „Haus der Träume“. Und jetzt ist es ein Privatclub für George Clooney, Madonna und Manager im Marketing. Und ja, ich war ein paarmal drin, zur Eröffnung zum Beispiel, weil ich schauen wollte, was sie daraus gemacht haben – wir hatten’s ja ziemlich runtergerockt mit unseren Partys.

Und?

Schön saniert, keine Frage. Aber ich sag mal so: Die einzigen Ostler im Soho House sind die Jungs, die in der Küche arbeiten.

Das heißt, Sie fühlen sich nicht wohl?

Ich finde die Idee eines englischen Clubs grundsätzlich gut, aber andererseits sitzt du dann im Restaurant, und du bist mitten in Berlin, redest aber mit dem deutschen Kellner Englisch. Das ist mir zu verknotet. Einmal hab ich an der Bar gesessen, und ich bin ja gerne mal im Anzug unterwegs, so Dreiteiler, Krawatte, Hut – und dann sagte der Bartender tatsächlich zu mir: „No ties allowed here.“

Oje.

Die Botschaft ist: Man soll das Business hinter sich lassen, und Krawatten sind da eben Business-besetzt. Dass man sich kultiviert anziehen kann, ohne dass man Banker ist – das haben sie nicht auf dem Schirm.

In der Serie „Haus der Träume“ spielen Sie nun jenen Grünberg, Gründer des Hauses…

…im wahren Leben hieß er Golluber.

Wieder so ein Wahnsinniger, so ein Typ, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Wählen Sie sich bewusst solche Typen aus?

Weiß ich gar nicht. Natürlich waren mir Sachen nah, oder ich konnte da andocken. Gundermann war ich bestimmt emotional sehr verbunden, dem Bremer Anwalt Docke in „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ nicht ganz so, wenngleich sich da natürlich auch was deckt. Ebenso wie mit Grünberg: ein Träumer, ein Flieger, so über allem sein, ein Ziel haben und darauf zufliegen – damit kann ich was anfangen, ja.

Man hat immer den Eindruck, Sie verwandeln die Figuren Ihrem Wesen an, nicht umgekehrt. Oder täuscht der Eindruck?

Danke, aber das kommt drauf an. Eine Kostümbildnerin sagte mir mal: Du kannst alles tragen. Sie meinte: Weil es offenbar sofort was mit mir macht, oder ich mach was damit, auf alle Fälle ist es sofort eine Einheit. Ich sähe nie verkleidet aus, meinte sie. Es macht auch was mit mir, wenn ich in ein fremdes Land reise, und in England rede ich dann mit Londoner Akzent, thank you very much indeed. Da findet also sofort eine Anpassung statt.

Interessant.

Ja. Ich bin geborener Zwilling und als solcher spiegele ich sehr oft mein Gegenüber.

Sind Sie eigentlich während eines Drehs die ganze Zeit „in character“?

Dass ich die Rolle auch nach Feierabend nicht ablege?

Von Sean Penn erzählt man sich das.

Ich weiß, von Daniel Day-Lewis auch. Vom Set von „Lincoln“ wurde berichtet, Steven Spielberg sei am letzten Drehtag vor der letzten Szene nochmal bei ihm im Trailer gewesen, um sich „mit meinem Freund Lincoln“ zu unterhalten, den er danach nie wiedersehen würde, stattdessen sei dann dieser Ire wieder da in seinem blauen Trainingsanzug.

So dogmatisch bin ich nicht. Geht auch nicht. Man muss ja auch technische Dinge besprechen: Wo ist die Schiene, wo ist die Marke, wie wollen wir das drehen, was gibt es inhaltlich zu klären? Da muss ich ab und zu mal aus meiner Figur rauskommen. Aber vielleicht auch nicht ganz. Einiges bleibt auch über all die Wochen und manchmal auch darüber hinaus. Es gibt eine Szene in „Haus der Träume“, wo die Bremer Mundart des Bernhard Docke durchschlägt. Oder als wir mit „Die Brüder Karamasow“ auf einem Gastspiel in Paris waren, da blitzte bei meinem Iwan auf einmal Dieter Degowski durch, den ich zuvor in dem Fernsehfilm „Gladbeck“ gespielt hatte.

Das kann natürlich passieren, wenn man so viel beschäftigt ist wie Sie.

Ja, aber wissen Sie, über Dinge wie: Wer bin ich da jetzt gerade, wo fängt der Charakter an, wo höre ich selbst auf oder umgekehrt – über diese Dinge versuche ich eigentlich gar nicht mehr nachzudenken. Ich versuche, sie im Reich des Intuitiven zu lassen, da, wo sie hingehören. Komischerweise kann man das Unbenannte oft besser bei sich behalten. Wenn man es benennt, kann es einem aus den Händen gleiten, dann flutscht es einem durch die Finger, verstehen Sie? Mittlerweile kenne ich meinen Körper und meinen Geist so gut, dass wir uns da nicht mehr konkret drüber austauschen müssen.

Alexander Scheer als Arthur Grünberg (l.) mit dem Ensemble der Serie „Haus der Träume“ Zur Person Alexander Scheer kam am 1. Juni 1976 in Ost-Berlin zur Welt. Der Regisseur Leander Haußmann entdeckte ihn 1999 für seinen Kinofilm „Sonnenallee“. Nach dem Dreh folgte er Haußmann ans Schauspielhaus Bochum. Von 2002 an zählte Scheer 16 Jahre lang zum Ensemble der Berliner Volksbühne. Daneben spielte er immer wieder in Film und Fernsehen. Zuletzt gewann er als „Gundermann“ 2019 den Deutschen Filmpreis für die beste Hauptrolle, für seine Darstellung des Rechtsanwalts Bernhard Docke in „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ 2022 den Deutschen Filmpreis für die beste Nebenrolle. Ab dem 18. September ist er als Gründer des Berliner Kaufhauses Jonaß in der Serie „Haus der Träume“ zu sehen.

Sie haben ja keine klassische Schauspielausbildung genossen. Woher können Sie eigentlich das, was Sie können?

Woher kann ich, was ich kann? Ich glaube, weil ich das schon so lange mache. Klar, ich habe keine Ausbildung, das waren damals die wilden 90er, und alles, was mit Autoritäten zu tun hatte, wackelte. Da brauchte man auch kein Abitur, in dieser Stadt gab es eine Welt zu entdecken. Studium schien auch eher kontraproduktiv zu sein – wieder Leute, die dir erzählen wollen, wo’s langgeht! Ich hab dann Off-Theater gespielt, ich glaube, es gibt keine kleine Bude, durch die ich nicht getingelt bin. Und dann bin ich mit Leander Haußmann nach Bochum…

… und teilten sich mit Marquard Bohm eine Garderobe …

… und Volker Spengler lachte durch die Kantine. Da war fast die halbe Fassbinder-Truppe engagiert. Ich habe einfach nur geguckt und gestaunt, wie die jeden Abend ein Stück immer wieder anders spielten. Die Vorstellung änderte sich jedes Mal. Wow! Fuffzig Jahre im Beruf und die weigern sich noch immer, einfach ihren Stiefel zu spielen. Die wollen Spaß haben, die spielen Tennis da oben! Das hat mich tief beeindruckt. Und dann natürlich die harte Ausbildung am Camp Castorf, 16 Jahre an der Volksbühne ... sieben Stunden spielen und dann noch sieben Stunden Kantine. Mein Focus hat sich mittlerweile eindeutig verschoben. Aber ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar für diese Zeit, tatsächlich: durch dieses Stahlbad gegangen zu sein. Das ist wie wenn man Fahrerlaubnis in einem Panzer macht. Danach kannst du alles fahren!

Haben Sie sich mal mit Tim Renner ausgesprochen, dem früheren Kulturstaatssekretär? Sie gossen ihm legendärerweise ein Bier über den Kopf, nachdem er 2018, trotz Warnung, sich nicht mehr blicken zu lassen, in der Volksbühne aufgekreuzt ist.

Es ist alles gesagt. Ich hatte ihn zweimal gewarnt, beim dritten Mal hat er das Bier abgekriegt. Es ist eine Frage des Benehmens. Diese Arroganz, das Theater niederzumähen, dann aber zum Partymachen zu kommen, durfte nicht ungesühnt bleiben.

Frank Castorf hat Sie in der Zeit für Ihre „Unverfrorenheit“ gelobt. Was kann er damit gemeint haben?

Keine Ahnung.

Ist auch ein paar Jahre alt, das Zitat.

Sehen Sie, je länger ich diesen Beruf mache, desto mehr gesunde Arbeitsroutine schleicht sich ein. Aber desto mehr gibt es wiederum bei mir die Tendenz, sich gegen die Routine zu stemmen, Sachen auszuprobieren, auch mit dem Risiko, dass man scheitert. Natürlich kann man Sachen versuchen zu perfektionieren, dann hebt man in soundso viel Takes die Augenbraue, bis es kunstvoll genug ist. Ich sag: Lass uns einfach spielen!

Sie waren 13 oder 14 Jahre alt, als die Mauer fiel. Welcher Berufsweg hätte denn in der DDR auf Sie gewartet, was denken Sie?

Das ist natürlich spekulativ. Aber ich wollte schon in der DDR nichts anderes als zum Film. Theater hat mich nicht so interessiert. 1993 war ich das erste Mal in der Volksbühne, da hab ich Castorfs „Die Räuber“ gesehen, und ich hab mich gefragt, was ist denn das für ein Haufen Schwerstgestörter? (lacht ) Aber Film, das hat mich fasziniert, man tauchte in eine andere Welt ein, die dann auch in einem nachhallte, man lief dann wie der Held im Kino.

Geht Ihnen das nicht immer noch so?

Doch, das geht mir immer noch so. Licht geht aus, Magie fängt an, ich wollte im Film leben, immer!

Das heutige Soho House, das alte Scheunenviertel – haben Sie da Erinnerungen dran aus Ihrer Kindheit?

Na, die Häuser sahen alle aus wie faule Zähne. Das waren alles graue, alte, abbröckelnde, tolle Fassaden. Die Trabis davor, abgerissene Kachelöfen, in den Hinterhöfen stand hier und da noch ein alter zerschossener Opel von 1938 rum. Bis weit in die 90er sah das so aus, bis dann die ganzen Agenturen kamen und die Hackeschen Höfe in Beschlag nahmen. Das war wirklich wie in einem Land vor unserer Zeit, und ich gucke zurück und denke manchmal, ich krieg das gar nicht mehr zusammen, dass ich da auch rumgestiefelt bin. Das ist wie eine Rückblende in Schwarz-Weiß.

Wie ist das jetzt so, wenn Sie durch Mitte spazieren? Milan Peschel, der in „Haus der Träume“ ja auch mitspielt, fand es in einem Interview in dieser Zeitung wortwörtlich „zum Kotzen“, dass am Hackeschen Markt jetzt ein Apple Store ist.

Ja, da war vorher ein Altersheim, wo sind die alle hin?

Aber Sie gehören jetzt nicht zu den Menschen, die finden, die Stadt wird von der globalen Geldelite gekapert und bis zur Unkenntlichkeit hipsterisiert?

Dem ist natürlich so. Die hundertjährige Kneipe „Alt Berlin“ in der Münzstraße ist jetzt ein Turnschuhladen, der „New Balance“ heißt. Da möchte man wirklich reinschlagen. Die generelle Identitätsverschiebung Richtung Geld macht mich unsagbar traurig. Ich habe in vielen Städten gewohnt, gelebt hab ich nur in einer. Ich liebe Berlin aus vollem Herzen und werde das immer tun. Diese Stadt hat mehr Häutungen hinter sich als die meisten anderen. Der Berliner Humor, damit umzugehen, ist nicht jedem zugänglich, aber sehr bezeichnend. Ein Taxifahrer meinte neulich zum Thema – und er sagte das gleichzeitig achselzuckend und augenzwinkernd: „Irgendwatt is’ immer.“

Haus der Träume. Mini-Serie, 6 Folgen, ab 18.9. auf RTL+