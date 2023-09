Gleich am ersten Tag im Ferienlager schert Kostja aus. Statt sich wie alle anderen an die Auflagen zu halten, schwimmt er bis zum anderen Ufer, wo er sich mit den Dorfjungs anfreundet. Von den Locals geht offenbar Gefahr aus. Ihr schlechter Einfluss könnte sich auf die braven Jungpioniere aus der Stadt übertragen und das schiere Chaos entfachen. Der Lagerleiter Dynin kennt kein Pardon – er schickt Kostja zurück nach Hause. Doch dieser schleicht sich heimlich zurück ins Lager, richtet sich in einer Kammer unter der Festtribüne ein. Von dort aus beobachtet er das Treiben, von dem er als angeblicher Delinquent ausgeschlossen ist.

„Willkommen oder Betreten verboten“ war 1964 Elem Klimows Abschlussfilm an der Moskauer Filmhochschule. Lange standen Realisierung und Veröffentlichung auf der Kippe. Es war offensichtlich, dass es sich um ein Gleichnis für das sowjetische Lagersystem, damit für die Gesellschaftsstruktur der UdSSR handelte. Der Blick war überraschenderweise ironisch und optimistisch. Aufbegehren steht gegen Dogmatismus, Solidarität und Fantasie gegen Opportunismus und Denunziantentum. Ganz anders, als es die kollektive Erfahrung der Sowjetmenschen nahelegen könnte, siegt diesmal die Menschlichkeit. Klimow huldigt der Kraft des Kinos. Als Dynin eine Vorführung von „Fanfan der Husar“ abwürgen will, droht ein Aufstand auszubrechen. Und wenn sich am Ende Kostja und seine Freunde in die Lüfte erheben, dann ist dies eine direkte Hommage an De Sicas „Wunder von Mailand“ (1951).

„Geh und sieh“ blieb Klimows letzter Film

Klimows Debüt rahmt die von Nadežda Fedorova und Gari Vanisian klug kuratierte Reihe „Tauwetter und Perestroika“ ein. Die ausgewählten Filme verweisen auf die kurzen Phasen der innenpolitischen Lockerung in der Sowjetunion und Russland zwischen zirka 1956 und 1965 sowie 1986 und 1999. Auf Klimow als Scharnier zwischen Tauwetter und Perestroika zu verweisen, ergibt Sinn. Er war es, der ab 1986 furchtlos den Kampf für eine Befreiung des sowjetischen Kinos vorantrieb. Dafür verzichtete er auf eigene Filmprojekte. „Geh und sieh“ (1985) blieb seine letzte Regiearbeit.

Spannend an der Reihe ist auch, dass der Bruch mit inhaltlichen Tabus oft mit formalen Experimenten einhergeht. Mehrfach stehen Jugendkulturen im Zentrum. So verband Sergei Solowyov in „Assa“ (1988) seine wilde, in Jalta auf der Krim spielende Gangster-Farce mit Auftritten von bislang nur in der Subkultur aktiven Künstlern. Experimentalfilm-Fragmente wurden ebenso nahtlos in die Story eingebunden wie Auftritte des bis heute kultisch verehrten Sängers Viktor Zoi und seiner Band Kino. Zoi spielt auch die Hauptrolle in Rashid Nugmanovs Drogendrama „Igla“ (Die Nadel), 1985 im kasachischen Alma Ata gedreht. 1990 kam Zoi bei einem Autounfall ums Leben. In seinem Hit „Regen für uns“ sang er: „Hier gibt es nicht viel, aber uns gibt es.“



Tauwetter und Perestroika – Jugend, Aufbruch und Widerstand im sowjetischen Kino. Kino Arsenal, noch bis zum 30. September. „Willkommen oder Betreten verboten“ läuft am 30. September um 19.30 Uhr.