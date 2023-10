Das Human Rights Film Festival Berlin: „The Good Fight“ für eine bessere Welt

Unter dem Titel „The Good Fight“ findet bis zum 22. Oktober 2023 das Human Rights Film Festival Berlin (HRFFB) statt, bei dem internationale und preisgekrönte Dokumentarfilme präsentiert werden. Die Menschenrechte stehen, wie der Titel bereits verrät, im Fokus. Über vierzig Dokumentarfilme nehmen die Besucher auf eine Reise durch Geschichten aus allen Teilen der Welt mit und bieten Einblicke in den gesellschaftlichen Status quo sowie zentrale Themen wie Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit und Umweltschutz.

2018 wurde das Human Rights Film Festival von Aktion gegen den Hunger ins Leben gerufenen. Der Gedanke dahinter: die Menschen zu bewegen und einen Wandel im Denken und Handeln zu bewirken. Das Festival zeigt Geschichten von Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Ein Film beschäftigt sich beispielsweise mit der Geschichte der kurdisch-türkischen Aktivistin Mutlu Kaya, die vor dem Einzug ins Finale von „Turkey’s Got Talent“ niedergeschossen wurde, weil sie einen Heiratsantrag ablehnte. Ein weiterer Höhepunkt ist „Holding Up the Sky“, der die Geschichte des Yanomami-Aktivisten Davi Kopenawa und seines Sohnes Dario erzählt, die gemeinsam für den Schutz ihres Lebensraums, den Regenwald, kämpfen.

Bildstrecke

„Breaking Social“ behandelt das zentrale Thema Ausbeutung und stellt sich die Frage: Können wir uns die Reichen überhaupt noch leisten? Human Rights Filmfestival „Le Spectre de Boko Haram“ erzählt dokumentarisch die Geschichte von Kindern in Kamerun und ihrem Schulweg in einer Krisenregion, die von der Terrororganisation Boko Haram heimgesucht wird. Human Rights Filmfestival Der Film „Inside Kabul“ begleitet zwei junge Frauen aus Afghanistan nach dem Jahr 2021. Eine hat ihre Heimat verlassen, die andere ist geblieben. Human Rights Filmfestival Der Film „Between the Rains“ begleitet den jungen Hirten Kolei aus Kenia, der eigentlich traditioneller Krieger werden möchte. Gleichzeitig gibt es eine anhaltende Dürre, die das Land bedroht. Human Rights Filmfestival „Lakota Nation vs. United States“: Das indigene Volk der Lakota aus den USA fordert Aufklärung über die Taten in den staatlichen Zwangsinternaten und die Rückgabe ihres Landes. Human Rights Filmfestival Der Film „The Mind Game“ begleitet minderjährige Geflüchtete auf ihrem Weg nach West-Europa und ihren Umgang mit misstrauischen Behörden. Human Rights Filmfestival „James & Isey“: Isey wird 100 Jahre alt. Zusammen mit ihrem Sohn James feiert sie ihren Geburtstag nach spiritueller neuseeländischer Tradition. Human Rights Filmfestival Der Film „Periodical“ kämpft gegen Tabus über Menstruation, die in vielen Ländern immer noch präsent sind. Human Rights Filmfestival „Rahčan – Ella’s Riot“: Ella gehört zu dem finnischen Volk Sami. Zusammen mit Aktivisten kämpft sie dafür, das Land der Sami vor Bergbauarbeiten zu schützen. Human Rights Filmfestival „My Blonde GF“: Helen entdeckt Sex-Deepfake Bilder von sich im Netz und versucht herauszufinden, was passiert ist. Human Rights Filmfestival „Twice Colonized“: Die Anwältin Aaju erlebte als Kind die Unterdrückung von indigenen Kulturen in Kanada und Dänemark. Der Film erzählt von ihrer persönlichen Reise und wie sie ihre Erfahrungen reflektiert. Human Rights Filmfestival 1 / 11

Den Besucher erwartet ein umfangreiches Angebot an Workshops, Masterclasses und interaktiven Diskussionsrunden im Human Rights Forum. Zusätzlich begleiten Diskussionen und Fragerunden mit Filmemachern und Aktivisten die Filme durch die öffentliche Gesprächsreihe „Talking Humanity“, die erstmals im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung stattfindet.

Das diesjährige Filmprogramm findet in sechs Berliner Kinos statt, darunter die Hackeschen Höfe Kinos, das Kant Kino, das Sputnik Kino am Südstern, das Acud-Kino, das Kino im Zeiss Großplanetarium und das City Kino Wedding. Bereits zum fünften Mal wird der Willy-Brandt-Dokumentarfilmpreis für Freiheit und Menschenrechte von einer internationalen Jury vergeben.



Tickets sind auf der Homepage des Filmfestivals zu erwerben.