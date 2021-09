Berlin - Immer wieder bleibt die Kamera an Zetteln hängen: „Zahnprothese gefunden“, „Steuererklärung im Sturm verloren“, „Ich würde dich so gern küssen“. Es sind die Zettel von Berlin, Joab Nist klaubt sie seit über zehn Jahren von Ampeln, Laternen oder Treppenhäusern. Er veröffentlicht sie in seinem Blog „Notes of Berlin“, es gibt sie als Abreißkalender, auch ein Buch mit den höchst unterhaltsamen, lustigen auch poetischen Zetteln ist erschienen. Die „Notes of Berlin“ sind so bekannt geworden, weil sie den Spirit der Stadt einfangen. Weil in vielen der Zettel Geschichten stecken, ganze Leben gar. Das hat auch die Filmregisseurin Mariejosephin Schneider erkannt, die aus den Zetteln von Berlin einen Film gemacht hat. Es ist ein Episodenfilm, was sonst. Ein Film über skurrile Berliner Gestalten, über den wilden, unfertigen, schäbig-schillernden Geist der Stadt. Ein Film über Freigeister, Trauernde, Ängstliche, Suchende. Ein Film über das Zusammenleben in der großen Stadt, wie es sich in lauter kleinen Augenblicken manifestiert.

Da ist Alex, der das Haus nicht mehr verlassen mag und sich deshalb seine Einkäufe anliefern lässt. Er hat über die Sprechanlage bloß nicht schnell genug gesagt, der Bote möge die Tüten vor der Wohnungstür abstellen. Jetzt klingelt es, und der Lieferant bahnt sich rabiat den Weg in Alex’ Privatsphäre. Keine zwei Minuten später meint er Alex’ Problemlage zu kennen und überreicht ihm ein lebendiges Wesen, das er angeblich im Treppenhaus gefunden hat. Ein Therapietier, denn jetzt ist Alex gezwungen, bei den Nachbarn zu klingeln, um den rechtmäßigen Besitzer des Kaninchens zu finden. „Hi, ich wollte nur fragen. Hast du zufällig einen Hasen verloren?“ Dass die erste, die aufmacht, eine skurrile Alte ist, die höchst ausdrucksvoll in einer Fantasiesprache spricht, ist ein bisschen dick aufgetragen. „Mach einen Aushang“, ist der Rat, der ihm an der nächsten Tür gegeben wird. Wie Tom Lass den schüchternen Alex spielt, macht diesen Film allein lohnend.