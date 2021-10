Berlin - Wir treffen uns an einem Herbstnachmittag im Café Tischendorf in Neukölln. Der Fotograf möchte noch Fotos am Landwehrkanal machen, er bittet Nilam Farooq an einem der Tische eines Restaurants dort Platz zu nehmen, die draußen am Ufer stehen. Er stellt Speisekarte und Aschenbecher beiseite, und als die Fotos gemacht sind, steht sie nicht einfach auf und geht. Sie stellt beides wieder an seinen Platz zurück. Eine kleine aufmerksame Geste, die einem Nilam Farooq sofort sympathisch macht.

Die Berliner Schauspielerin Nilam Farooq, 32 Jahre alt, spielt eine der beiden Hauptrollen in Sönke Wortmanns Filmkomödie „Contra“, die derzeit im Kino läuft. Sie stellt Naima dar, eine junge Araberin, die an der Universität in Frankfurt am Main ein Jurastudium beginnt und in der ersten Vorlesung von ihrem Professor (Christoph Maria Herbst) gedemütigt und rassistisch beleidigt wird. „Sie sind zu spät“, sagt der gemeine Pädagoge. „In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas.“ Das kann nicht ohne Folgen bleiben, denn das hat der ganze Hörsaal mitbekommen. Aus Angst vor möglichen Disziplinarmaßnahmen, macht der Professor der jungen Frau ein Wiedergutmachungsangebot. Er erklärt sich bereit, sie für einen bevorstehenden Debattierwettbewerb zu trainieren. Und sie nimmt nach kurzem Zögern an, weil sie weiß, dass er der Beste ist, den sie dafür kriegen kann.

Wer Nilam Farooq nur aus „Contra“ kennt, wo sie ungeschminkt mit Brille und Pferdeschwanz auftritt, würde sie jetzt kaum erkennen. Die langen dunklen Haare sind offen, sie ist dezent geschminkt, trägt einen langen hellen Wollmantel. Die Schauspielerin ist keine Unbekannte. Von 2013 bis 2019 spielte sie in „Soko Leipzig“ die Kommissarin Olivia Fareedi. Seit Mitte Oktober ist sie in dem Netflix-Film „Du Sie Er & Wir“ zu sehen, in dem es um ein Partnertauschexperiment geht. Ihre Rolle in „Contra“ ist nicht ihre erste Kinorolle, aber man hat das Gefühl, damit könnte ihre Karriere eine nächste Stufe erreichen. Den Bayerischen Filmpreis als Beste Darstellerin hat sie dafür jedenfalls schon bekommen.

Es liegt nahe mit Nilam Farooq über die Repräsentation von Migranten im Film zu sprechen. Die Wilmersdorferin ist selbst Tochter von Migranten – ihr Vater kommt aus Pakistan, die Mutter aus Polen. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie nach ihrem Aussehen besetzt wird, siehe ihre Rolle als Kommissarin mit Migrationshintergrund. „Contra“ bedient Stereotype, ihre Figur Naima und ihre Familie haben einen unklaren Aufenthaltsstatus, sie leben in einer Hochhaussiedlung, sind prekär beschäftigt, der Bruder hat Probleme mit der Polizei. „Der Film funktioniert nur so“, sagt Nilam Farooq. „Man kann nur damit die Moral erzählen, nämlich, dass es darum geht, sich neuen Welten zu öffnen. Alle Seiten.“

Aber sie sagt auch, dass sie für eine größere Durchlässigkeit kämpft. „Mein zweiter Vorname ist Michaela. Wenn ich zu einem Produzenten sagen würde: Nennt mich doch Michaela, dann sagen die: So’n Quatsch, du siehst doch nicht aus wie ’ne Michaela. Ist mir schon passiert. Dann sage ich: Hier ist mein Perso. Und jetzt? – Das sind eben die Bilder, mit denen gebrochen werden muss.“ Identitätspolitische Kriterien – etwa, dass nur Schwule Schwule spielen dürfen – sollten bei der Besetzung keine Rolle spielen, findet sie. „Da bin ich raus. Dann bräuchte es meinen Beruf nicht mehr.“

Nilam Farooq: Ich bin aufgewachsen, ohne mich zu fragen, wo ich hingehöre

„Contra“ ist eine Komödie, aber mit einem bitteren Kern. Weil man weiß, dass sich das, was da geschildert wird, so zutragen könnte. Immer noch. Ob das je aufhört? „Das ist ’ne ganz schöne Utopie“, sagt Nilam Farooq. Sie setzt auf die Sensibilisierung, die sie seit ein paar Jahren beobachtet. „Auch wenn die manchen Leuten schon wieder auf die Nerven geht. Aber wenn genug Menschen akzeptieren würden, dass das, was sie selber denken, nicht das ist, was der andere denken und sein muss, dann könnten wir zu einer neuen Normalität finden“, sagt sie. Die Identitätsfrage sei ihr immer von außen aufgedrängt worden. „Aber ich bin aufgewachsen, ohne mich zu fragen, wo ich herkomme, wo ich hingehöre.“ Ihr passt es nicht, dass sie sich positionieren soll. „Ich kenne die Antworten auf diese Fragen nicht und glaube auch nicht, dass ich sie jemals in meinem Leben brauchen werde oder dass das für irgendwas nützlich ist.“

Constantin Film Verleih GmbH/dpa Nilam Farooq als Naima in einer Szene des Films „Contra“

Es gibt noch ein zweites Thema, das man gut mit Nilam Farooq besprechen kann: Die Frage, ob man heute als Schauspielerin bessere Chancen hat, wenn man auf eine große Gefolgschaft in den sozialen Medien verweisen kann. Sie selbst war jahrelang auf YouTube aktiv, hat einen Videoblog namens Nilam über Reisen und Lifestyle-Themen veröffentlicht. Es ging um Rezepte oder die Kunst, einen Fischgrät-Zopf zu flechten. Zeitweise war Nilam Farooq die reichweitenstärkste YouTuberin Deutschlands, auf Instagram hat sie 375.000 Follower. Aber sie sagt: „Regisseure interessiert das überhaupt nicht.“ Wie das bei Produzenten aussehe, wisse sie nicht genau. „Man hört hier und da schon, dass manchmal auch geguckt wird, wer mehr Reichweite bringt. Man weiß aber mittlerweile auch, dass Social-Media-Reichweite sich nicht eins zu eins in Kinozuschauer konvertiert.“

Nilam Farooq hat ihre Videos bei YouTube gelöscht

Sie selbst hat vor fünf Jahren bei YouTube aufgehört. „Ich hab mich irgendwann nicht mehr mit den Inhalten der Plattform identifiziert. Ich weiß, was man machen muss, um dort anzukommen. Es geht darum, Leute an deinem Leben teilhaben zu lassen. Aber ich war schon immer eine sehr private Person. Ich möchte mich nicht morgens im Bett filmen, und ich möchte auch nicht alle meine Freunde zeigen und meine Familie.“ Das sei aber irgendwann die Richtung gewesen, in der es bei YouTube gegangen sei. „Und ab dem Punkt war ich dann raus, auch weil mir das Schauspielen viel zu wichtig war. Es ist schwieriger, eine Rolle in jemandem zu sehen, der sehr viel Persönliches preisgibt.“

Irgendwann hat sie das Gefühl gestört, dass sie immer noch auf der Basis ihrer Aktivität bei YouTube beurteilt wird. „Bevor ich eine Person treffe, googelt sie mich vielleicht erstmal. Und dann guckt sie vielleicht all die Videos, die teilweise schon zehn Jahre alt sind, und hat dann eine vorgefertigte Meinung von mir.“ Vor zwei Jahren hat sie sämtliche Videos gelöscht.