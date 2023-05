Schlachtfeld Schule: „Das Lehrerzimmer“ von dem Berliner Regisseur Ilker Çatak

Eine junge Lehrerin will für alle nur das Beste und steht am Ende kurz vor dem Nervenzusammenbruch. „Das Lehrerzimmer“ ist für sieben Lolas nominiert.

Leonie Benesch als Lehrerin am Limit

Was muss man als Heranwachsender alles mitmachen? Da engagiert man sich schon als Klassensprecher und zum Dank wird man von drei Lehrern in einen Raum gerufen und ermutigt, seine Mitschüler anzuschwärzen. Ob man Beweise hat, spielt keine Rolle, es reicht eine Ahnung. Wem würde man denn eine Straftat zutrauen? Der Hintergrund: Seit einiger Zeit verschwindet an der Schule immer wieder Geld. Die unangenehme Situation wird durch die Blicke der Erwachsenen untereinander nicht besser. Denn offensichtlich halten sie sich auch gegenseitig für Idioten.

Jeder Beweis braucht eine ordentliche Herleitung

Die größte Kritikerin der Aktion ist Frau Nowak. Die Sport- und Mathelehrerin ist erst seit Kurzem an der Schule und noch voller Elan. Für gesungene Begrüßungen und Klatschrituale im Unterricht, aber auch für das Wohlergehen und die Entwicklung ihrer Schüler. Umso mehr wurmt es sie, als auf das zweifelhafte Verhör bald die nächste übergriffige Aktion folgt. Mitten in ihrem Unterricht platzen Kollegen rein und fordern die Jungen auf, ihre Portemonnaies abzugeben. Alles freiwillig natürlich, aber „wer nichts zu verbergen hat, muss sich auch keine Sorgen machen“. Man will prüfen, ob einer von ihnen vielleicht außergewöhnlich viel Geld dabeihat. Gerade hat Frau Nowak ihrer Klasse noch erklärt, dass jeder Beweis eine ordentliche Herleitung braucht – und nun das.

Im Mikrokosmos Schule erzählt der Berliner Regisseur Ilker Çatak, wie schnell soziale Strukturen in sich zusammenfallen können – auch oder sogar besonders, wenn die Hierarchien klar geregelt sind. Im engen 4:3-Format scheucht die Kamerafrau Judith Kaufmann die Hauptdarstellerin Leonie Benesch vor sich her, die als idealistische Junglehrkraft von Szene zu Szene unsicherer über das Schulgelände hastet. Sie beschließt, den Fall selbst aufzuklären, doch als ihr das scheinbar sogleich gelingt, gehen die Probleme erst richtig los.

Wer hier welche Verantwortung trägt, wie viel man Kindern zutrauen kann und sollte und welche Rolle die Eltern dabei spielen – solche Fragen wirft Çatak mit überzeugender Dringlichkeit in den Raum, ohne einfache Lösungen anzubieten. „Das Lehrerzimmer“ funktioniert als zackig inszeniertes Gedankenexperiment mit einer erstklassigen Leistung von Benesch, der es gelingt, die Empathie für ihre Figur bei aller Überforderung nicht aus Mitleid, sondern Bewunderung erwachsen zu lassen. Die vielleicht wichtigste Lektion: Auch Lehrer haben meistens noch einiges zu lernen. „Das Lehrerzimmer“ ist beim Deutschen Filmpreis für sieben Lolas nominiert.



Das Lehrerzimmer. Spielfilm, 98 Minuten, ab 4. Mai im Kino