Martin McDonagh erzählt von einer Scheidung ohne Ehe

Dass „The Banshees of Inisherin“ drei Mal bei den Golden Globes aufgerufen wurde, hat nicht unbedingt überrascht, war er doch acht Mal nominiert. Die Konkurrenz, auch im Bereich Musical/Komödie, wo der Film gewann, hatte allerdings auch Hoffnungen. Nun sollte man ihn dringend bei den Oscars im Kopf haben. Vor allem den Autor und Regisseur Martin McDonagh, der in der Nacht zum Mittwoch den Preis für das beste Drehbuch bekam.

Der Hollywood-Glamour ist ihm nicht fremd. McDonagh hat seine Leinwand-Karriere 2006 mit einem Oscar für seinen Kurzfilm „Six Shooter“ begonnen. Und für seinen in den USA gedrehten Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ gab es zwei Schauspiel-Oscars.

Mit „Brügge sehen … und sterben?“ setzte er Zeichen

McDonagh, 1970 als Sohn irischer Eltern in London geboren, kommt vom Schreiben. Er hat in den 90er-Jahren Hörspiele und Theaterstücke verfasst. Sein erster Spielfilm, „Brügge sehen … und sterben?“, von ihm geschrieben und inszeniert, ließ die Branche staunen. Am ausgefeilten Text und vielen filmischen Zitaten konnte man erkennen, dass hier einer die Leinwand zu seinem Labor machen wollte. Zwei depressive irische Auftragsmörder, gespielt von Colin Farrell und Brendan Gleeson, sind in einer zwar sehr schönen, aber ihnen sehr fremden Stadt aneinander gebunden und einander ausgeliefert. Das war 2008. Explizit für diese beiden Schauspieler hat Martin McDonagh nun „The Banshees of Inisherin“ geschrieben. Ein Kuriosum am Rande besteht darin, dass Colin Farrell dafür einen Golden Globe als bester Darsteller bekam. Ralph Fiennes, der in „Brügge sehen ...“ den Chef der Killer spielte, war für einen anderen Film nominiert und ging leer aus.

Die Kunst von Martin McDonagh zeigt sich diesmal vor allem darin, eine tragische Geschichte komisch zu erzählen. Das Ende einer großen Männerfreundschaft, das nicht ausdiskutiert, aber minutiös gespielt wird, entfaltet sich über zwei Stunden in ungemütlicher Landschaft, lässt lachen und verzweifeln. Es ist wie eine Scheidung, nur dass es vorher keine Hochzeit gab. Wer je die Trennung von Partnern erlebt hat, die füreinander gemacht schienen, kann fühlen, was zu sehen ist.