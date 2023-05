Sandra Hüller, Superstar: Wie die ostdeutsche Schauspielerin in Cannes triumphierte

In den Filmen, die in Cannes die wichtigsten Auszeichnungen bekamen, spielt Sandra Hüller die Hauptrolle. Wird der deutsche Film nun auf sie verzichten müssen?

Was denn da eigentlich im Thüringer Trinkwasser sei, wollte die Moderatorin Jasmin Shakeri bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Filmpreises von Sandra Hüller wissen. Von „Nahossi zu Ossi“ bemerkte sie: „Sandra muss nur einmal seitlich durchs Bild huschen, und man denkt: ‚Ey, spul mal zurück, der Ellenbogen wollte mir noch was sagen.‘“ Hüller war an diesem Abend als Beste Hauptdarstellerin in „Sisi & Ich“ nominiert, musste sich allerdings ihrer Kollegin Leonie Benesch geschlagen geben.

Spätestens seit dem vergangenen Wochenende dürfte die Schauspielerin daran keinen Gedanken mehr verschwenden. Denn die beiden wichtigsten Auszeichnungen des Filmfestivals in Cannes gingen an Filme mit Sandra Hüller in einer Hauptrolle. In Justine Triets Gewinner der Goldenen Palme „Anatomie d’une chute“ („Anatomie eines Sturzes“) spielt sie eine deutsche Autorin, die mit ihrem französischen Ehemann und dem gemeinsamen Sohn in einem Chalet in den Bergen lebt. Als der Mann in der Nähe des Hauses tot aufgefunden wird, gerät sie unter Mordverdacht und muss sich ein Jahr später vor Gericht verantworten.

Ein Küsschen für die Hauptdarstellerin: die Regisseurin Justine Triet und Sandra Hüller in Cannes. AFP

In Jonathan Glazers „The Zone of Interest“, der den Großen Preis der Jury und den FIPRESCI-Preis bekam, gibt Hüller die selbsternannte „Königin von Auschwitz“; die Ehefrau des Lagekommandanten, der für seine Familie ein stattliches Anwesen unmittelbar neben dem Vernichtungslager errichtet hat. Ihre Leistung in beiden Filmen sei außergewöhnlich, sagte Glazer in der Nacht zu Sonntag: „Sie sollten eine eigene Kategorie für Sandra Hüller erfinden.“

Spezialistin für Figuren in Extremsituationen

Der deutschen Schauspielerin, die in einer Pädagogenfamilie in Oberhof und Friedrichroda aufwuchs, dürfte nun eine große Karriere offenstehen. Einem internationalen Publikum wurde sie bereits 2016 bekannt, als „Toni Erdmann“ ins Oscarrennen um den Preis für den besten fremdsprachigen Film ging. Wie sie sich darin unter dem Einfluss ihres liebenswert-exzentrischen Vaters von einer hochprofessionellen Unternehmensberaterin zur Gastgeberin einer Nacktparty für Kollegen und Geschäftspartner entwickelt, gehört zum Besten, was es im deutschen Kino je zu sehen gab.

Überhaupt ist Sandra Hüller Spezialistin für Figuren in Extremsituationen, die sie stets so entrückt wie berührbar spielt. Für ihre Darstellung einer an Epilepsie leidenden Abiturientin, die von ihren Eltern in Hans Christian Schmidts „Reqiuem“ einem Exorzismus unterzogen wird, gewann sie 2006 den Silbernen Bären bei der Berlinale.

Der deutsche Film muss nun um diese Ausnahmekünstlerin bangen. Sie dem großen Publikum vorzuenthalten, wäre allerdings ein Verrat am Kino.