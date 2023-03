Von Kaisern und anderen Katastrophen: John Malkovich ist „Seneca“

Irgendwann, da läuft der Film schon eine Weile, präsentiert Seneca (John Malkovich) einigen ausgewählten Freunden (besetzt u.a. mit Alexander Fehling, Geraldine Chaplin und Wolfram Koch) seine neue Tragödie „Thyestes“. Als diese darin aktuelle politische Bezüge erkennen wollen, wiegelt er ab: In dem Stück gehe es nicht um das heutige Rom. Schon klar, der Stoff für das Drama entstammt schließlich dem weit älteren griechischen Mythos – und doch darf unterstellt werden, dass Seneca diesen aus demselben Grund neu interpretiert, wie nun der deutsche Regisseur Robert Schwentke die Geschichte des titelgebenden römischen Philosophen, Schriftsteller und Aristokraten, der zum Berater des jungen Kaisers Nero aufstieg und von diesem schließlich zum Selbstmord gezwungen wurde: um etwas über die Gegenwart zu erzählen.

Schwentke macht früh deutlich, dass er bei seiner Bearbeitung keinesfalls auf Pfaden klassischer Historienfilme wandeln möchte. Gleich zu Beginn trägt Nero (großartig als verzogener Teenager-Monarch: Tom Xander), der konsequent als „Präsident“ angeredet wird, Sonnenbrille zur Toga und sinniert darüber, ob er in einer geplanten Rede nicht von „Fischerinnen und Fischern“ sprechen sollte. Das erinnert ein wenig an Christoph Ransmayrs Ovid-Roman „Die letzte Welt“ und setzt den Rahmen für einen Film, der sich zwar an historische Begebenheiten anlehnt, sich dabei aber auch große kreative Freiheit leistet.

E-Gitarre statt Harfe

Zwar folgt Schwentke der Überlieferung zur späten Biografie Senecas grob, wobei die Erzählung verdichtet und mit Rückblenden gearbeitet wird. Doch bei der Ausgestaltung hat er keinerlei Scheu vor Anachronismen: Wo Produktionen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, etwa „Babylon Berlin“ oder „The Americans“, über Detailliebe Authentizität herstellen wollen, setzt Schwentke seinen Darstellern aufblasbare Plastikkronen auf. Das ist ästhetisch manchmal eine Zumutung, oft aber erhellend. Zum Beispiel, wenn verfallene Ruinen inmitten von Ödnis die Trostlosigkeit der entmachteten römischen Elite unterstreichen. Oder wenn Nero nicht mit der Harfe aufs brennende Rom blickt, wie einst Sir Peter Ustinov in „Quo vadis?“, sondern mit verzerrter E-Gitarre das Intro spielt zu einer Episode, die denselben Titel trägt wie ein Kapitel aus dem Werke Senecas: „Über die Geburt von Erdbeben“.

Doch während es in Senecas Schrift um Naturkatastrophen ging, sind die Desaster im Film menschlicher Natur. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Gewalt, die den Film durchzieht: An Kunstblut wird nicht gespart. Besonders irritierend ist das, wenn es in der erwähnten „Thyestes“-Episode ausgerechnet zwei schwarze Kinder sind, die auf der Bühne tatsächlich ihr (Film-)Leben lassen müssen. Es fällt in der deutschen Übersetzung ein unschönes Wort, das heute zu Recht verpönt ist und die beiden Mordopfer, deren Zerhackung fröhlich zelebriert wird, als Sklaven kennzeichnet. Die waren im alten Rom – im Gegensatz zu ihren Leidensgenossen in den USA des 19. Jahrhunderts – aber nun gerade nicht mehrheitlich schwarz und man fragt sich, ob dieser Anachronismus bewusst gewählt wurde und wenn ja, warum. Der voyeuristische Blick auf diese auch im antiken Original nicht gerade zurückhaltend beschriebene Gewaltszene unterläuft jede möglicherweise intendierte Gesellschaftskritik.

Überhaupt weiß man manchmal nicht so recht, wo der Film eigentlich hinwill. Die Anrede des Despoten Nero als „Präsident“ legt Parallelen zur Gegenwart nahe, wie auch die mit Worten und Bildern untermalten Weltuntergangsfantasien. Doch die Zeitkritik wirkt oft wie mit angezogener Handbremse umgesetzt und auch der Humor dieser eben sehr blutigen „Tragikomödie“ kommt nicht recht in Fahrt: Neben gelungen Szenen, etwa wenn Seneca, der Mann, der in seinen Schriften den Zorn verdammt, seine untreuen Freunde anbrüllt, sie sollten sich zum Teufel scheren, übertreibt es Schwentke mitunter mit den pennälerhaften Witzchen über Senecas Verdauungsprobleme und Impotenz. Das durchaus vorhandene Potenzial für tiefschwarzen Humor wird gelegentlich, aber insgesamt zu selten ausgeschöpft.

Dass „Seneca“ insgesamt trotzdem ein unterhaltsamer Film ist, liegt daran, dass es Schwentke gelingt, trotz der historisch vorgegebenen Erzählung immer wieder interessante Brüche einzubauen. Und an Hauptdarsteller John Malkovich, der treffsicher die Figur eines römischen Moralphilosophen zeichnet, dessen Lieblingssound die eigene Stimme ist.

Seneca. Deutschland, Marokko, 2023, 112 Min., Regie: Robert Schwentke, ab 23. März im Kino