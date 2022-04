Jessica lernt das Schweißen und den Umgang mit Seekarten, sie bedient Ankerwinden und überwacht die Verladung von Containern. Als Auszubildende an Bord des in Hamburg gebauten Frachtschiffs „Joanna Borchard“ hat sie schon ungefähr dreißigmal das Mittelmeer durchkreuzt. Von Marseille geht es nach Barcelona, von Salerno nach Valencia und von Casablanca bald wieder zurück nach Marseille. Schiffsalltag also: schwere Arbeit, durchsetzt von Ruhephasen, auch von Langeweile. Karaoke unter Deck und viele Stunden im Internet. Jessica, die hanseatisch-sympathische Frau, hat etwas gewagt, was vor wenigen Jahren noch unmöglich gewesen wäre. Sie ist mit ihrem Berufswunsch in eine Männerdomäne eingedrungen und behauptet sich dort.

Kreuzfahrtrituale

Ganz anders dann Amparo, die rüstige Seniorin aus Spanien. Auch sie schippert auf dem Mittelmeer hin und her, allerdings als passionierte Kreuzfahrtschiff-Passagierin. An ihrer Seite erhalten auch wir als Zuschauer Einblicke in diese weiter massiv wachsende Freizeit-Branche, erleben die Rituale bei Tisch, die quasi ununterbrochene Bespaßung durch Animateure, die meist inhaltsleere Konversation. Im letzten Kapitel schließlich junge Menschen, denen auf zwei Yachten das Segeln beigebracht wird. Fast nebenbei durchlaufen sie dabei auch einen sozialen Intensivkurs. Sie lernen, auf engstem Raum gemeinsam zu arbeiten, zu kochen, sich zu verständigen und sich bisweilen auch auf subtile Weise aus dem Weg zu gehen.

In ihrem Dokumentarfilm „Stories from the Sea“ durchmisst die aus Polen stammende Regisseurin Jola Wieczorek (Jahrgang 1983) in drei Kapiteln mediterrane Gewässer. Ihr geht es dabei weder um eine Kulturgeschichte dieses zentralen europäischen Biotops, noch um die kritische Durchleuchtung der von ihr ausgewählten Segmente. Umweltzerstörung durch den Massentourismus kommt ebenso wenig vor wie die Tricks der Container-Schifffahrt (Jessicas Schiff fährt unter der Flagge der Karibik-Inseln Antigua und Barbuda.). Auch die doch eher wohlstandsbasierte Selbsterfahrungsreise der jungen Yacht-Passagiere wird nicht infrage gestellt.

Die Neugier der Regisseurin überträgt sich auf das Publikum

Der Filmemacherin liegt vielmehr eine fast verlorene Tugend am Herzen: die des empathischen Beobachtens von Menschen und deren Handlungen. Sie verzichtet auf jeden erklärenden Kommentar, macht jedoch sehr wohl ihre Sympathien sichtbar. Ihre eigene Neugier überträgt sich durch diese Offenheit auf die Zuschauer.

„Stories from the Sea“ läuft im Rahmen der vom Kreuzberger fsk-Kino initiierten Reihe „DOK-Termin“. Hier werden Dokumentarfilme gezeigt, die sonst ihre Wege auf die großen Leinwände nie gefunden hätten, aber es unbedingt wert sind, entdeckt zu werden. Im Mai geht es weiter mit „Väter unser“ von Sophie Linnenbaum. Hier sitzen Frauen und Männer Mitte Dreißig streng zentriert vor der Kamera und erzählen von den Beziehungen zu ihren Vätern. Was sich trocken, ja fast protokollarisch anhört, erweist sich als komplexe und ungemein spannende Reise in elementare Erfahrungswelten.

Reihe DOK-Termin: „Stories from the Sea“ am 10. April im fsk-Kino, am 11. April im Bundesplatz-Kino, jeweils 18 Uhr. „Väter unser“ läuft am 8. und 9. Mai.