Konferenz zur Zukunft der Kinos: Filme zeigen reicht nicht mehr

Wenn in den kommenden zehn Tagen auf den Berliner Kinoleinwänden der goldene Bär aufleuchtet und zu sprühenden Funken die Berlinale-Musik erklingt, sind alle wieder Feuer und Flamme. Für Filme und für das Kino als Ort, wo man sie sehen möchte. Wie diese Begeisterung auch jenseits des Filmfestivals lebendig gehalten werden kann, wie sich das Kino vor einer Nischenexistenz bewahren lässt, die nur noch im Alltag von Großstädtern und Hardcore-Cineasten eine Rolle spielt, darüber wurde einen Tag vor Festivalbeginn im Kino International diskutiert. Knapp 300 Menschen aus der Branche kamen aus aller Welt zur zweiten Ausgabe der Konferenz Cinema Vision 2030 zusammen, um Erfolgskonzepte miteinander zu teilen.

Konsens ist schon länger: Es muss sich etwas ändern. Zwar erholt sich die deutsche Branche nach der Pandemie langsam. 2022 wurden knapp 83 Prozent mehr Tickets verkauft als 2021, einen großen Anteil daran hatte der Erfolg von „Avatar: The Way of Water“ im vergangenen Dezember. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 verzeichnen die Filmtheater allerdings immer noch einen Rückstand von 33 Prozent.

Ins Kino zum Frisör

„Daran, dass das Kino auch ein Zukunftsort wird, arbeiten wir alle zusammen“, versprach die Kulturstaatsministerin Claudia Roth zur Eröffnung in einer auf die große Leinwand geworfenen Videobotschaft und verwies auf den eine Milliarde schweren Kulturfonds des Bundes, der ab sofort Kulturinstitutionen heil durch die Energiekrise bringen soll, sowie den sogenannten KulturPass, der allen 18-Jährigen Eintritt zu Kulturveranstaltungen im Wert von insgesamt 200 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt. Die Idee kommt aus Frankreich, dort hatte das Projekt Erfolg.

Inspiration, wie die Kinos selbst sich verändern können, um langfristig für möglichst viele Menschen interessant zu bleiben oder es wieder zu werden, kam unter anderem aus Großbritannien, USA und Frankreich. Hinter eher abschreckenden Begriffen wie „Branding“ und „Eventisierung“ offenbarten sich mitunter spannende Ideen und Konzepte, die am Ende eine Kernbotschaft sendeten: Filme zeigen reicht nicht mehr.

Die geladenen Filmhausbetreiber veranstalten Partys, lassen ihr Publikum vor der Leinwand heiraten, im Foyer Podcasts aufnehmen, Haare schneiden oder Schach spielen, verleihen Bücher, schicken Stars in Nachbarschaften mit geringem Einkommen, um dort Werbung zu machen. Sie animieren ihre Angestellten, jeden Kunden wie Cate Blanchett zu behandeln, produzieren mit ihnen Limoncello und veranstalten Workshops aller Art.

Im Zentrum stehen trotzdem weiterhin die Filme, wenn auch nicht zwingend die neuesten. Durch die Streamingdienste mit ihrem riesigen Repertoire habe die Funktion der Kinos als Kuratoren noch mal an Bedeutung gewonnen, so Claire Binns, Managing Director des britischen Kino- und Verleihunternehmens Picturehouse: „Filme sind Kunst und kein Content“.

Ob solche Ideen auch die Deutschen vom Sofa locken können? Pro Jahr gehen hier bekanntlich weniger als 40 Prozent der Menschen mindestens einmal im Jahr ins Kino – in England, Frankreich oder den USA ist der Wert fast doppelt so hoch. Dieser Konferenztag weckt Hoffnung. Das Kino ist tot. Es lebe das Kino!