„Das wichtigste Licht“, betont eine männliche Stimme bedeutungsschwer, „ist das Licht, das man nicht sehen kann.“ Sie klingt müde. Doch bei aller Melancholie schwingt auch Hoffnung in ihr mit. Es sind Worte, die genau aus diesem Grund über den Äther geschickt werden: um bei den Zuhörern das Vertrauen in die Zukunft am Leben zu halten. Denn, so fährt der hörbar alte Herr fort, selbst in vollkommener Dunkelheit sei es der eigene Geist, der weiterleuchtet.

In Europa herrscht wahrlich die Finsternis, als Werner (Louis Hofmann) und Marie (Aria Mia Loberti) den allabendlichen Ausführungen des Mannes lauschen, der sich seinem vorrangig jungen Publikum schlicht als „Professor“ vorstellt. Faschistische Ideologien haben sich in den Köpfen der Menschen eingenistet, ihren Verstand verdunkelt. Das nationalsozialistische Deutschland hat den Kontinent in den Zweiten Weltkrieg gestürzt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Stimme der Vernunft erreicht die beiden Jugendlichen in zwei gegensätzlichen Welten: Während Werner in einem Waisenhaus in Essen aufwächst, lebt die blinde Marie mit ihrem fürsorglichen Vater (Mark Ruffalo) in Paris. Während die Gestapo bald auf Werners ausgeprägtes Talent für Radiotechnik aufmerksam wird und ihn auf eine nationalsozialistische Eliteschule schickt, muss Marie vor dem Einmarsch der Nazis fliehen.

„Alles Licht, das wir nicht sehen“ ist eine Geschichte, deren poetisches Potenzial bereits aus ihrer titelgebenden Prämisse klingt. Tragischerweise gelingt es dem Drehbuchautor Steven Knight („Spencer“) nicht, jenes Potenzial auch auszuschöpfen. „Poesie ist Wahrheit, die in Schönheit wohnt“, brachte es der schottische Dichter Robert Gilfillan einmal treffend zum Ausdruck. Man möchte ergänzen: Poesie, in der die Wahrheit zum Klischee verkommt, ist Kitsch.

Gelang es dem amerikanischen Autor Anthony Doerr, der für die Romanvorlage mit dem Pulitzer-Preis für Belletristik ausgezeichnet wurde, gerade noch am Pathetischen vorbeizuschreiben, taucht die vierteilige Netflix-Adaption gänzlich darin ein. Wo die Buchvorlage durch eine breite Figurenkonstellation und Introspektion ein gewisses Maß an Komplexität bot, beschränkt sich die von Shawn Levy („Stranger Things“) inszenierte Serie auf eine geringe Zahl an übersimplifizierten Charakteren.



Der Struktur der Buchvorlage treu bleibend, wird ein Großteil der beiden schwierigen Jugenden in affektgeladenen Rückblenden erzählt; in Werners Fall ist jede Nebenfigur eine stereotype Ausgeburt des Bösen – Marias Familie hingegen wird auf eine Ansammlung von Beinahe-Heiligen reduziert.

„Alles Licht, das wir nicht sehen“ auf Netflix: Die Hoffnung wohnt im Äther

Das weniger stark beleuchtete gegenwärtige Geschehen spielt sich wiederum in Saint-Malo ab. Es ist August im Jahre 1944, die U.S. Army bombardiert das französische Küstenstädtchen, und der Krieg ist beinahe zu Ende. Marie hat sich mittlerweile an das Mikrofon des „Professors“ gesetzt, der sich als ihr Onkel Etienne (Hugh Laurie) entpuppte, bei dem sie mit ihrem Vater ein neues Zuhause fand.

Über das Radio versucht sie nicht nur, die beiden verschwundenen Männer auf sich aufmerksam zu machen, sondern verliest außerdem in Texte von Jules eingebettete Geheimcodes für die Alliierten. Werner hingegen, der dem Sender weiterhin voller Begeisterung zuhört, befindet sich als Soldat wider Willen ebenfalls in der Stadt und soll ihren Standort ausfindig machen.

Bevor es zum Aufeinandertreffen der beiden durch den Äther indirekt Verbundenen kommt, widmen sich sträflich viele Spielminuten einem nahezu lachhaften Handlungsstrang: Lars Eidinger mimt den schrägen SS-Fachmann für Edelsteine zwar mit gewohnt einnehmender Verve. Sein Vorhaben, ein sagenumwobenes Juwel aufzuspüren, das Unsterblichkeit verspricht, raubt dem Filmprojekt allerdings die letzte Seriosität.

Obwohl die Miniserie mit einer aufwendigen Kamera (Tobias A. Schliessler) und einer atmosphärischen musikalischen Untermalung (James Newton Howard) aufwartet, ist es das Fehlen jeder psychologischen Tiefe, die ein nachhaltiges Gefallen an den durchaus schöngeistigen Gedanken, die sie durchziehen, verhindert. Am Ende fragt man sich, wie ihre Macher ernsthaft glauben konnten, dass ausgerechnet eine im Krieg angesiedelte Erzählung einer kitschigen Überspitzung bedürfe, um emotional zu berühren.



Alles Licht, das wir nicht sehen. Miniserie, 4 Folgen, Netflix