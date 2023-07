Schönheit ist vergänglich, aber nicht für alle. Das ist ungerecht, aber auch erfreulich, wenigstens für das Publikum von Penélope Cruz. Sieht man sie auch noch in einem italienischen Film wie „L’immensitá“ von Emanuele Crialese, der in den 1970er-Jahren spielt, erinnert sie dabei an eine andere in dieser Hinsicht stets Begünstigte – die große Sophia Loren. Als liebevolle Mutter von drei Kindern, die sie vergeblich vor den Trümmern ihrer zerfallenden Ehe schützen will, spielt Cruz tatsächlich eine Rolle, die in dieser Zeit auch die römische Diva hätte spielen können.

Aber vielleicht nicht ganz so gut. Denn die lebensvolle Energie einer Frau, die sich während eines Dinners lieber zu den zu Streichen aufgelegten Kindern unter dem Tisch gesellt, ist gleichfalls endlich. Und so wird schließlich neben der Ehe die eigene Depression zur mühsam versteckten Tragödie. Doch das ist nur die eine Geschichte, denn auch wenn das Filmplakat aus nichts anderem besteht als einem kunstvoll-melancholischen Porträt der großen Schauspielerin, ist sie nicht die einzige Hauptfigur.

In seinem autobiografisch angelegten Film „L’immensità“, was auf Deutsch sowohl „die Unermesslichkeit“ als auch „die Unendlichkeit“ bedeuten kann, konzentriert sich der Filmemacher Emanuele Crialese auf die Perspektive des ältesten Kindes. Kurz vor dem Teenageralter beschließt Adri (Luana Giuliani), nicht länger als Mädchen behandelt zu werden.



Die Abkürzung seines Geburtsnamens Adriana eröffnet eine ambivalente Geschlechterrolle, was die Mutter intuitiv versteht, der Vater umso deutlicher ablehnt. Doch der Autorität dieses Möchtegern-Patriarchen fehlt es ohnehin an Durchsetzungskraft, und auch wenn er die Tatsachen ignoriert, ist die Ehe längst gescheitert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Leider verblasst diese von Vincenzo Amato gespielte Figur im selben Maße, wie Mutter und Kind in überragenden Darstellungen die Leinwand füllen. Darunter leidet wiederum die Darstellung der Ehekrise, auch wenn es Cruz gelingt, allein durch ihr ausdrucksvolles Spiel ganze Dialoge zu ersetzen. „Du schminkst dich nur, wenn du ausgehst – oder geweint hast.“ Nach Jahrzehnten mit Pedro Almodóvar ist dieser außerordentlichen Charakterdarstellerin keine Nuance fremd, es gibt im Weltkino kaum noch jemanden, der ihr das Wasser reichen kann.

Tatsächlich arbeitet auch der Filmemacher Emanuele Crialese in einem gewissen Almodóvar-Stil, wenn er einerseits in prächtigen 1970er-Jahre-Ausstattungen schwelgt, anderseits aber überraschende Verfremdungseffekte setzt. Eine durchgehende Referenzebene ist das damals noch schwarz-weiße italienische Fernsehen mit seinen schwelgerischen San-Remo-Schlager-Choreografien. Gleich zu Anfang tanzt sich Cruz mit den Kinderdarstellern durch eine hinreißende Esszimmer-Choreografie, später im Film folgt eine aufwendige Ballettsequenz nach dem Vorbild Adriano Celentanos.

Die Männlichkeitsikone Adriano Celentano

Adri träumt sich da selbst in die Rolle des Sängers, der in seinem Nonsens-Hit „Prisencolinensinainciusol“ ein selbstfabriziertes Pseudo-Englisch zelebriert, seine Mutter übernimmt die Rolle Background-Tänzerin. Celentano, diese Männlichkeitsikone der 70er-Jahre, die zugleich mit einem unfehlbaren Gespür für anarchischen Witz gesegnet war, ist eine wunderbare Wahl: Die Fantasiesprache des Songs wirkt für das Kind auf der Suche nach seiner eigenen Geschlechteridentität wie ein noch unbesetztes Terrain.



Viele Emanzipationsgeschichten im Kino leiden darunter, dass sie ihre Figuren auf zentrale Aspekte ihrer Identität reduzieren, sie wirken dann eher wie Funktionsträger denn als komplette Charaktere. Crialese löst dieses Dilemma, indem er den irrealen, spielerischen Elementen besonderen Raum gibt.

Sein Blick auf das Italien der 70er-Jahre wirkt wie ein Vergrößerungsglas auf einen allgegenwärtigen ästhetischen Überschuss, der sich – vielfach unbemerkt – über eine restriktive katholische Gesellschaft ausschüttete. Nicht nur Fellini, Pasolini oder Lina Wertmüller schufen damals eine künstlerische Gegenkultur für ein Millionenpublikum. Wenn man so will, gehörten auch Celentano und natürlich Terence Hill und Bud Spencer dazu.

Ich erinnere mich, wie sehr mich als Kind im italienischen Sommerurlaub 1975 die Plakate von Celentanos „Yuppi Du“ beeindruckten. Was mochte sich hinter der rosa Gestalt verbergen, die da in einer Affenhaltung mit dem Rücken vor einem weißen Hintergrund posierte? In Italien ein Millionenerfolg, kam Celentanos Regiearbeit nie nach Deutschland, auch wenn der Künstler Martin Kippenberger den Titelsong coverte. Erst viel später habe ich dieses venezianische Hippiemusical gesehen und staunte, wie anarchisch das Mainstreamkino einmal gewesen ist.

Möglich, dass das Kino heute andere Anleitungen zur Grenzüberschreitung bereithält, doch fast jeder italienische Film, der von den 70er-Jahren erzählt, scheint es anders zu sehen: Kein Bild scheint möglich zu sein ohne einen Hauch von Nostalgie.

L’immensità – Meine fantastische Mutter. Italien 2022. Regie: Emanuele Crialese. Mit Penélope Cruz, Vincenzo Amatzo, Luana Giuliani. 99 Min.