Das litauische Vilnius ist eine der schönsten Metropolen Europas. Die Dichte an Gotteshäusern ist enorm, und dies, obwohl die sowjetischen Besatzer zwischen 1945 und 1988 einige Dutzend Kirchen abgerissen haben. Im aktuellen Gegenwartsdrama „Žmonės, kuriuos pažįstam“ („Leute, die wir kennen“) sind allerdings keine Kirchen zu sehen. Vielleicht, weil seinen gänzlich unheldischen Helden die Geborgenheit verloren gegangen ist. Sie sind ständig mit Versuchen beschäftigt, ihrer Unbehaustheit zu entkommen. Sie sind verwirrt, konfus, scheinen ihr Zentrum verloren zu haben. Womit der englische Verleihtitel des episodisch aufgebauten Films von Tomas Smulkis auch Sinn ergibt: „People We Know Are Confused“. In 100 Minuten kommen wir diesen vier Menschen erstaunlich nahe – wobei die Grundstimmung des losen Personen-Reigens zunächst ausgesprochen kühl wirkt.

Da ist die bei einer Telefonseelsorge angestellte Justė, die Tag für Tag mit traumatisierten und selbstmordgefährdeten Menschen zu tun hat. Auf ihre eigene Schwangerschaft und den eifrig betriebenen Nestbau durch Mann und Schwiegereltern reagiert sie gar nicht euphorisch. Oberschullehrer Vytas, dessen einziger Freund im Sterben liegt, teilt seiner Frau nach mehr als zwanzig Jahren Ehe lakonisch mit, dass er sich von ihr trennen wird. Gründe dafür vermag er nicht zu formulieren. Er weiß nur: Jetzt reicht es!

Unter der Oberfläche brodelt es

Und dann die für eine Immobilienfirma arbeitende Goda. Sie hat alles, was sich die meisten nur erhoffen: einen tollen Job, ein schickes Heim und reichlich Kleider im Schrank. Als sie unvermittelt auf einen Fremden stößt, wird sie sich ihrer Einsamkeit mit aller Wucht gewahr. Und schließlich noch Anatolijus: Ihn bekommen wir niemals zu Gesicht, seine Stimme führt durch das labyrinthische Geflecht der Beziehungen. Sein Blick wird manchmal zu unserem.

„People We Know Are Confused“ wird jetzt als Prolog des im Herbst stattfindenden Festivals „Litauisches Kino goes Berlin“ gezeigt. Damit wird zeitgenössisches Kino auf hohem Niveau geboten, aus einer Region zu uns gelangend, die näher liegt als Paris und hier dennoch kaum wahrgenommen wird. Das sollte sich ändern, und Filme bieten dafür die beste Gelegenheit. Die Gruppenstudie von Smulkis zeigt die Universalität von Entfremdung, die gesellschaftliche Umbrüche mit sich bringen. Auf den ersten Blick scheint Litauen „es geschafft“ zu haben, in Europa anzukommen – nach Krieg, Okkupation, Unabhängigkeit und Transformation.

Doch unter der Oberfläche brodelt und knistert es wie anderswo auch. Der Film nimmt sich Zeit für seine Beobachtungen, umkreist seine Figuren, erklärt nichts, wertet nie. Wenn zuletzt auf einem Dachgarten die (als Geheimtipp gehandelte) Musikerin Lina Lapelytė ihren minimalistischen, an Nico gemahnenden Gesang anstimmt und der Himmel sich zum Dunkelgrau eines Wolkenbruchs verfinstert, ist zumindest für die vier Suchenden eines klar: So, wie es ist, kann es nicht bleiben.

