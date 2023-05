Luchino Viscontis „Der Leopard“ und warum die Romanvorlage in der DDR beliebt war

Sizilien 1860: Garibaldis „Rothemden“ haben auf die Insel übergesetzt, um die Bourbonen zu verjagen und die Einigung des Landes voranzutreiben. Umsturz liegt in der Luft. Spätestens als im Vorgarten seines prächtigen Landsitzes die Leiche eines Aufständischen gefunden wird, ist dies auch Don Fabrizio klar. „Wenn wir wünschen, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind, dann müssen gewisse Dinge verändert werden.“

Es ist sein Lieblingsneffe Falconeri, der das Überlebensmotto der Familie ausgibt. Fortan richtet sich der Patriarch danach. Geschickt taktierend, vermag er nicht nur heil durch die Unbill der Zeiten zu kommen, sondern auch den Fortbestand der Sippe zu sichern. Nicht zufällig wird er von Feinden wie Freunden ehrfurchtsvoll der „Leopard“ genannt.

Luchino Visconti stellte den gleichnamigen, auf dem Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa basierenden Spielfilm im Mai 1963 in Cannes vor, vor genau 60 Jahren also, und gewann die Goldene Palme. Heute ist der Film, mit Claudia Cardinale, Alain Delon und Burt Lancaster in den Hauptrollen glänzend sowie in vielen Nebenrollen (Pierre Clémenti, Serge Reggiani, Terence Hill alias Mario Girotti, Bud Spencer alias Carlo Pedersol) bemerkenswert besetzt, ein Klassiker der Superlative. Seine ausgezirkelten, tief in den Raum hinein gebauten Cinemascope-Tableaus öffnen nie gesehene Perspektiven, die schwelgerische Musik von Nino Rota und Giuseppe Verdi übt sanften Überwältigungsdruck aus; dazu die Massenszenen bei Festen und Kämpfen, die üppigen Dekors, die geschliffene Konversation … Eigentlich konnte bei diesem Projekt gar nichts schiefgehen.

Die BRD kürzte besonders eifrig

Doch trotz des Erfolgs in Cannes und bei der Kritik bekamen die Verleiher Bauchschmerzen. Der Mammut-Film war über drei Stunden lang, verlangte offenbar nicht nur Geduld, sondern auch eine gewisse Aufgeschlossenheit gegenüber historischen Prozessen und komplexen Machtstrukturen. Also wurde gekürzt, besonders eifrig wieder einmal in der Bundesrepublik, wo der Film statt 183 plötzlich nur noch 160 Minuten lang war.

Seit einigen Jahren ist „Der Leopard“ in ungekürzter Version auf DVD erhältlich. Seine wahre Pracht allerdings entfaltet das Opus magnum ausschließlich auf der Kinoleinwand. Eine dieser seltenen Gelegenheiten ergibt sich jetzt dank des zyklischen, von der Kuratorin Mara Martinoli unabhängig organisierten Festivals „CineDi“. Als Bonus liest die italienische Germanistin Bernardina Rago vorher noch aus ihrem neuen Buch „Der Leopard in der DDR“. Der Hintergrund: Ausgerechnet der stalinistische Kulturfunktionär Alfred Kurella (1895–1975) hatte an der Romanvorlage einen Narren gefressen. Bereits 1961 setzte er durch, dass die bundesdeutsche Übersetzung auch in der DDR veröffentlicht wurde. Er sah in der Figur des alternden Patriarchen keine Allegorie auf das „Fin de Siècle“ einer überlebten Gesellschaft; der „Leopard“ war für ihn vielmehr ein Bote des Wandels und des Fortschritts, ja der Revolution. Aristokraten auf die Barrikaden!



Der Leopard. Kino in der Kulturbrauerei, am 21. Mai um 19.30 Uhr. Mit Buchvorstellung von „Der Leopard in der DDR“