Berlin - Nach 75 Minuten brandet im Publikum großer Beifall auf, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert. Das zeigt sich auch bald an den ungewöhnlich hohen Einspielergebnissen. Noch vor dem Weihnachtsfest 1931 erobern die jungen Detektive Kinos in London und New York, wo der Film ein Jahr lang auf dem Programm steht.

Vor 90 Jahren, am 2. Dezember 1931, fand in Berlin die Weltpremiere des Films „Emil und die Detektive“ statt. Die Vorführung im Ufa-Theater am Kudamm 26 (später: Filmbühne Wien) begann schon um 17 Uhr, das Drehbuch nach Erich Kästners Roman hatte Billy Wilder verfasst. Bis heute gilt der Streifen als Klassiker des frühen Tonfilms.

Die Geschichte schafft ein gänzlich neues Kinderbild

Er sollte die Geschichte weltweit populär und Kästner auch international berühmt machen. Bereits während seiner Studienzeit hatte der gebürtige Dresdner sich journalistisch betätigt, danach schrieb er Kritiken und Feuilletonartikel für verschiedene Tageszeitungen und Zeitschriften wie „Die Weltbühne“. Außerdem veröffentlichte er erste Gedichtbände („Herz auf Taille“) und verfasste satirische Texte fürs Kabarett.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz Die Zugszene aus„ Emil und die Detektive“ (1931), in der Emil, nachdem ihm der Dieb Grundeis Bonbons mit Drogen verabreichte, wie in einem surrealen Traum und mit einigen Filmeffekten dem Zugabteil entschwebt und schließlich auf dem Potsdamer Platz landet. YouTube

Seit 1927 lebte Kästner in Berlin und auf Anregung der Verlegerin Edith Jacobsohn von Williams & Co. machte er sich an die Arbeit für sein erstes Kinderbuch „Emil und die Detektive“, das im Oktober 1929 erschien. Die Erstauflage von 10.000 Exemplaren mit Illustrationen von Walter Trier war schon nach wenigen Wochen vergriffen. Der Roman zählt zu den Kinderbuchklassikern und hat bis heute nichts von seinem Charme und Sprachwitz verloren. Das Buch wurde in 27 Sprachen übersetzt, schon 1930 schrieb Kästner eine Theaterfassung des Romans. Im Jahr 2001 wurde das Stück als Musical im Berliner Theater am Potsdamer Platz uraufgeführt.

Das Buch war innerhalb weniger Wochen entstanden und spielte quasi vor Kästners Haustür in Berlin-Schöneberg. Kästner griff auf ein Erlebnis aus seiner Kindheit in Dresden-Neustadt zurück, bei dem er selbst ein Detektiv-Abenteuer zu bestehen hatte: Dort verfolgte und stellte er eine Betrügerin, die seine Mutter, eine Friseurin, geschädigt hatte.

In seinem „Roman für Kinder“ machte Kästner daraus das Abenteuer des zwölfjährigen Kleinstadtjungen Emil Tischbein, der allein mit dem Zug zu seiner Großmutter und Cousine ins quirlige Berlin der 1920er-Jahre reist. Auf der Fahrt werden ihm vom Taschendieb Grundeis 140 Mark gestohlen. In der Hauptstadt angekommen verfolgt er den Täter zunächst auf eigene Faust. Glücklicherweise erhält er bald Unterstützung von Gustav mit der Hupe und seinen Jungs. Schließlich können die Kinder Grundeis das Geld wieder abnehmen und den Gauner der Polizei übergeben.

picture alliance Straßenszene: Emil und die Detektive, eine ganze Bande von Berliner Gören, verfolgt in Gerhard Lamprechts Film den zwielichtigen Herrn Grundeis.

Kästner schuf mit seiner unterhaltsamen Geschichte ein gänzlich neues Kinderbild. Zuvor waren Bücher für Kinder fast durchgehend märchenhaft, moralisierend oder beides zugleich. Stattdessen fesselte er nun seine jungen Leser mit einer spannenden Kriminalgeschichte und kindlichen Identifikationsfiguren.

Gedreht wurde in der Kaiserallee und am Nollendorfplatz

Auch das Filmdrehbuch sollte Kästner verfassen, wegen seiner Unerfahrenheit auf diesem Gebiet gemeinsam mit Emmerich Preßburger. Da die Produzenten mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren, beauftragten sie zwei weitere Autoren. Mit ihrer Ausarbeitung war wiederum Kästner nicht einverstanden. „Das Manuskript ist ekelhaft“, lautete sein Fazit. Erst als der damals noch relativ unbekannte und später in Hollywood als Regisseur berühmt gewordene Billy Wilder die Aufgabe übernahm, zeigte sich Kästner besänftigt. „Der Film wird nun ziemlich so wie das Buch. Doch Nerven hat das gekostet und Zeit“, schrieb er an seine Mutter.

Gedreht wurde auf dem UFA-Studiogelände in Neubabelsberg, die Außenaufnahmen von „Neustadt“ entstanden im brandenburgischen Werder (Havel). Im Juli und August 1931 dienten Originalschauplätze aus Kästners Roman in Berlin als Kulisse, dazu zählten die Kaiserallee (heute Bundesallee), die Trautenaustraße und das „Metropol“ am Nollendorfplatz, damals teils Theater, teils Kino.

Für die Rollen im Film hatten sich rund 2500 Jungen beworben, 50 von ihnen kamen in die Vorauswahl. Regisseur Gerhard Lamprecht war vor allem wichtig, dass die Kinder natürlich und nicht gekünstelt agierten. Die meisten Kinderdarsteller gaben hier ihr Filmdebüt, als Gage erhielten sie 500 Mark. Fritz Rasp als Dieb „Herr Grundeis“ hatte schon in Fritz Langs „Metropolis“ mitgespielt. Kästner trat in einem Cameo-Auftritt als Zeitungsleser in der Straßenbahn auf.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz Verfolgungsjagd in London: Szene aus der britischen Adaption „Emil and the Detectives“ aus dem Jahre 1935. YouTube/British Film Institute

Lamprecht war der erste, der Kästners Kinderbuch filmisch umsetzte. Bis heute gibt es acht Verfilmungen des Stoffs – drei deutsche, eine japanische, eine britische, eine amerikanische, eine argentinische und eine brasilianische. Doch als die beste gilt immer noch die Version von 1931. In ihrer Bildgestaltung und den Schwarzweiß-Kontrasten ist sie noch sehr an die Stummfilme angelehnt. Bekannt wurde vor allem die expressionistisch beeinflusste Halluzinations-Szene im Zug, als Grundeis Emil einen mit Drogen versetzten Bonbon gibt und dieser daraufhin fantasiert.

Viele der jugendlichen Hauptdarsteller starben im Krieg

Unter der Regie von Robert Adolf Stemmle erschien 1954 die zweite deutsche Verfilmung, die sich stark am Original orientierte. Die Filmfassung von Regisseurin Franziska Buch aus dem Jahr 2001 enthält hingegen neue Dialoge und Figurenkonstellationen, Cousine Pony Hütchen wird zur zweiten Hauptfigur. Alle Filme präsentieren die Geschichte jeweils im Spiegel ihrer Zeit.

AP/MFA Szene aus dem 1954 entstandenen Film von Robert A. Stemmle : Die Kinder haben den Dieb Grundeis ( Kurt Meisel ) zur Polizeiwache gebracht.

Die damalige Filmkritik sah die Premiere von „Emil und die Detektive“ durchweg positiv. „Diese Geschichte von den entschlossenen Bengels, die es auf eigene Faust unternehmen, einen ausgekochten Betrüger zur Strecke zu bringen, ist frisch-originell, bietet vor allen Dingen filmische Möglichkeiten. Die auch der Manuskriptverfasser Billy Wilder zu nutzen verstand“, urteilte der Kinematograph. Im Filmkurier stellte Georg Herzberg fest: „Ein so intensives Miterleben der Vorgänge auf der Leinwand war im Kino-Parkett schon lange nicht da. Während des ganzen Films gab es laute oder gedämpfte Entzückensrufe.“

„Emil und die Detektive“ wurde als einziges Werk Kästners zunächst nicht indiziert oder bei der Bücherverbrennung 1933 vernichtet. Eine literarische Fortsetzung erschien 1935 unter dem Titel „Emil und die drei Zwillinge“. Der erfolgreiche Film um Emil wurde noch bis Weihnachten 1937 in Deutschland aufgeführt und dann ebenfalls verboten.

Viele der jugendlichen Hauptdarsteller wie Rolf Wenkhaus (Emil), Hans Schaufuß (Gustav mit der Hupe) und Hans Albrecht Löhr (der kleine Dienstag) kamen als Soldaten im Zweiten Weltkrieg ums Leben, lediglich Hans Richter (der fliegende Hirsch) überlebte.