Abtauchen, den Kopf auf den Tisch legen, noch etwas dösen. Dick eingemummelt sitzen die Jugendlichen auf ihren Plätzen im Klassenraum der 6b an der Georg-Büchner-Gesamtschule im nordhessischen Stadtallendorf. Es ist ein dunkler Wintermorgen kurz vor Weihnachten. Von außen aufgenommen, leuchtet das schuhschachtelförmige Zimmer im obersten Stock eines Flachbaus so einladend wie eine Hütte in den Bergen. Warm, behaglich, eine Insel in schwierigem Gelände.

Herr Bachmann, der Lehrer dieser Klasse, hat Hüttenregeln eingeführt. Das Abtauchen gehört dazu. Er spürt die Müdigkeit der Kinder und gewährt ihnen den Moment des Ausruhens, bevor er mit dem Unterricht beginnt. Unterricht heißt an diesem Morgen, eine Geschichte zu erfinden. Eine, in der die Gegenstände des Klassenraums nachts zum Leben erwacht sind, die Gitarre, der Tisch, das Schlagzeug. Das erinnert ein wenig an die grotesken Erzählungen von Nikolai Gogol und wirkt wie ein Espresso. Plötzlich sind die Schüler da, jeder auf seine eigene Weise, etwa 15 Jugendliche zwischen zwölf und 14 Jahren.