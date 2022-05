Eine Woche vor der Veröffentlichung der Nominierungen am 12. Mai hat die Deutsche Filmakademie einen ersten Preisträger bekannt gegeben: Der Kameramann Jürgen Jürges wird bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 24. Juni im Palais am Funkturm in Berlin statt. Das Erste überträgt die Gala am selben Abend.

Das gerade erst gewählte Präsidentenduo der Filmakademie Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger sagt über Jürges: „Jürgen Jürges ist ein Meister des Lichts. Durch seine unübertroffene Einfühlsamkeit für Figuren und Geschichten und sein einzigartiges Gespür für Stimmungen und Bilder hat er in über fünf Jahrzehnten den deutschen Film entscheidend geprägt. Wer das Glück hat, mit ihm arbeiten zu dürfen, erlebt nicht nur seine einzigartige künstlerische Qualität, sondern auch einen Menschen von absoluter Integrität und großem Feingefühl, der tief in die menschliche Seele blickt und genau das in seinen Bildern spürbar macht.“

Sie habe sich vor Jürgen Jürges’ Kamera sicher und aufgehoben geführt, ergänzte die Schauspielerin Alexandra Maria Lara. Der Regisseur Florian Gallenberger fügte an: „Eigentlich verdanke ich Jürgen Jürges alles. Ich habe meine ersten drei Filme mit Jürgen gemacht und für mich wird er immer der wichtigste Gefährte auf meinem filmischen Weg sein.“

Jürgen Jürges ist bereits vielfach preisgekrönt

Der 1940 in Hannover geborene Jürgen Jürges hat bei über einhundert deutschen und internationalen Kinoproduktionen die Kamera geführt. Seine Karriere begann er Mitte der 1960er-Jahre als Kameraassistent, ab 1970 prägte er als Chefkameramann das Erscheinungsbild des Neuen Deutschen Films entscheidend mit. Er arbeitete bei „Angst essen Seele auf“ (1973) und „Effi Briest“ (1973) mit Rainer Werner Fassbinder zusammen, führte die Kamera bei Robert van Ackerens „Die flambierte Frau“ (1982) und bei Uli Edels „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (1981) . Mit Michael Haneke arbeitete er an „Funny Games“ (1996). Ab 2008 arbeitete Jürges für mehrere Jahre an dem filmischen Experiment „Dau“ von Ilya Khrzhanovsky. Drei Jahre lang lebte er am Set, wie er der Berliner Zeitung erzählte. 2013 stand er für Wolfgang Beckers „Ich und Kaminski“ hinter der Kamera. Seine aktuellste Arbeit ist der Kurzfilm „DVA Slova“ (2022) von Michael Siebert, der spontan nach dem russischen Angriff auf die Ukraine an einem Wochenende entstanden ist und vom Zusammentreffen einer ukrainischen Soldatin und einem russischen Soldaten erzählt.

Für seine Kameraführung wurde Jürgen Jürges bereits mit zahlreichen Preisen gewürdigt. Er erhielt den Adolf-Grimme-Preis, wurde zweimal mit dem Bayerischen Filmpreis bedacht und für seine Kameraführung in Khrzhanovskys „Dau. Natasha“ erhielt er den Silbernen Bären der 70. Berlinale in der Kategorie „Herausragende künstlerische Leistung“. Den Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film wird er am 24. Juni im Berliner Palais am Funkturm persönlich in Empfang nehmen.