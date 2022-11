Nach „Dark“ jetzt „1899“: Wie zwei Berliner die Filmbranche aufmischen

Die Filmemacher Jantje Friese und Baran bo Odar waren die ersten deutschen Netflix-Stars. „1899“ drehten sie in Babelsberg mit einer revolutionären Technologie.

Genre können die Deutschen nicht. Diese Annahme verfestigte sich über Jahrzehnte hinweg, vor allem in Deutschland selbst, und sie war evidenzbasiert. Bis in die Zehnerjahre musste man in dem Land, wo Friedrich Wilhelm Murnau „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ und Fritz Lang „Metropolis“ drehten, heimisch produzierten Horror, Fantasy oder Science-Fiction im Kino und im Fernsehen mit der Lupe suchen.