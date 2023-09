Der umstrittenste Film des Jahres kommt nach Berlin: Agnieszka Hollands „Green Border“

Es passiert nicht oft, dass ein Film so bekämpft wird wie „The Green Border“ der mehrfach preisgekrönten Regisseurin Agnieszka Holland („Hitlerjunge Salomon“). Es ist eine schonungslose Darstellung der Flüchtlingskrise an der Außengrenze der EU, der Grenze zwischen Belarus und Polen. Ein Spielfilm in Schwarz-Weiß, der beschreibt, wie in diesem Niemandsland zwischen den beiden Ländern ein junger polnischer Polizist zum Mitläufer einer mörderischen Pushback-Politik wird, die beide Seiten praktizieren.