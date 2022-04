Ein Element der österlichen Mythologie ist die Wiederauferstehung. Die Idee, sein Grab zu verlassen um wieder auf der Erde zu wandeln beschäftigt indes auch Filmemacher schon seit vielen Jahrzehnten. Allerdings weniger in einem christlichen Kontext denn als Möglichkeit, gut zu unterhalten. Wir präsentieren die besten Zombiefilme und -Serien anlässlich eines langen Wochenendes. Oder mit anderen Worten: Netflix and die!

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

1. Dawn of the Dead

George A. Romeros Klassiker von 1978 löste eine wahren Zombie-Boom auf der Leinwand aus, der bis heute anhält. Dawn of the Dead ist bis heute einer der unheimlichsten weil postapokalyptischsten Varianten des Zombie-Motivs. Vier Fremde finden sich auf der Flucht vor den damals noch recht lahmen Untoten in einer amerikanischen Mall wieder und der American-Shopping-Dream wird zum Gefängnis und zur Bühne für allerlei Zwischenmenschliches.

Romeros vielschichtiges Werk, changierend zwischen Sozial- und Konsumkritik, Satire und blankem Horror, macht bis heute riesigen Spaß. Der Charme besteht zudem in den gar nicht auf Perfektion angelegten Produktion und der mit einem kleinen Budget produzierte Film wurde ein großes kommerzieller Erfolg. Das Remake von 2004 ist ebenfalls ordentlich gelungen. allerdings mit einem großen Unterschied zu Romeros Original: Die Zombies sind in Regisseur Zack Snyders Werk sprintende und aggressive Jäger, während sie im Original sediert und wie frisch aus dem Grab entstiegen umhertorkeln. Marcus Weingärtner

Beide Versionen von „Dawn of the Dead“ können bei Amazon gestreamt oder gekauft werden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

The Walking Dead

Es war die Serie, die Zombies in den Mainstream brachte. Als „The Walking Dead“ 2010 bei dem amerikanischen Sender AMC anlief, hatte dieser mit „Breaking Bad“ und „Mad Man“ schon einen wichtigen Anteil zum aufflammenden Serienhype geleistet, doch die post-apokalyptische Comic-Adaption übertrumpfte beide noch mal in puncto Langlebigkeit, Zuschauerzahlen und Einfluss auf die Pop-Kultur.

Die Geschichte beginnt mit dem Polizisten Rick Grimes, der aus dem Koma erwacht und feststellen muss, dass während seiner Bewusstlosigkeit die berühmte Zombie-Apokalypse stattgefunden hat. Nur wenige Menschen sind übriggeblieben, die sich in einer Welt mit begrenzten Ressourcen und dafür vielen Gefahren nun in Gruppen organisieren. Das Potenzial für psychologische und politische Planspiele ist in dieser dynamischen Situation riesig. Unter anderem deshalb ist die Serie wohl nach wie vor auf Sendung, diesen Herbst soll sie allerdings nach einer überlangen elften Staffel tatsächlich ein Ende finden.

Einen wirklichen Abschied bedeutet das allerdings nicht, um das Franchise herum ist längst ein eigenes Unterhaltungs-Universum entstanden. Zwei Spinoff-Serien gibt es bereits, „Fear the Walking Dead“, deren achte Staffel schon bestellt ist und „The Walking Dead: The World Beyond“, dazu verschiedene Videospiele und die Talkshow „The Talking Dead“. Für die Zukunft sind drei Spielfilme und drei weitere Serien angekündigt. Man hätte es ahnen können: The Walking Dead ist nicht totzukriegen. Claudia Reinhard

„The Walking Dead“ kann bei Joyn, Disney+, Amazon Prime und Netflix als gestreamt werden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Tod steht ihr gut

„Der Tod steht ihr gut“ ist ein Zombie-Film für Menschen, die mit Zombie-Filmen überhaupt nichts anfangen können. Denn ja, auch in Robert Zemerckis‘ („Zurück in die Zukunft“, „Forrest Gump“, „Cast Away“) Film aus dem Jahr 1992 geht’s um ziemlich lebendige Tote – er kommt aber ganz ohne blutrünstige, sabbernde Leichen mit Pusteln im Gesicht aus. Denn in seinem Streifen spielt ja die Schönheit eine tragende Rolle. Die Geschichte geht so: Der Schönheitschirurg Ernest Menville (Bruce Willis) trennt sich von seiner Soon-to-be-Gattin Helen Sharp (Goldie Hawn), um mit der hübschen Schauspielerin Madeline Ashton (Meryl Streep) ein neues Leben anzufangen. Die Verlassene will sich rächen, was sich als eigentlich ziemlich unnötig erweist, denn auch Ernest und Madeline pflegen nach wenigen Jahren eine völlig desolate Partnerschaft. Trotzdem lädt die ungewöhnlich jugendlich aussehende Helen ihre beiden Opfer auf eine Party ein, um den Einen gegen die Andere aufzuhetzen.

Madeline, von der offenbar unsterblichen Schönheit ihrer Kontrahentin schwer genervt, beschließt auch bei sich ein bisschen nachzuhelfen – nicht mit Botox oder Microneedling allerdings, sondern mit einem geheimnisvollen Elixier, das ihr die rätselhafte Lisle Von Rhoman (Isabella Rossellini) überreicht. Turns out: Beide Frauen, sowohl Madeline als auch Helen, haben von dem Ewige-Jugend-Saft genascht, der ihnen nicht nur zu unendlicher Schönheit, sondern auch zu einem ewigen Leben verhilft. Dementsprechend bleiben diverse Mord-Szenen in „Der Tod steht ihr gut“ ziemlich erfolglos: Madeline renkt sich den um 180 Grad verdrehten Kopf kurzerhand selber wieder ein, Helen nimmt einen großen Schrotflinten-Durchschuss mitten in ihrem flachen Bauch zwar schockiert wahr, muss aber eben nicht daran zu Grunde gehen – mehrere Mordversuche und reichlich Streit später die beiden Frauen nach einem gemeinschaftlichen Treppensturz zum Filmende hin in Schaufensterpuppen-artige Scherben zerborsten am Boden. Nach wie vor sprechend und streitend natürlich.

„Der Tod steht ihr gut“ ist eine köstliche, tiefschwarze Filmsatire über eine bitterböse Dreieckskiste, den Wunsch nach ewiger Jugend und den Schrecken eines ewigen Lebens. Needles to say, dass sowohl Meryl Streep als auch Goldie Hawn – wohl auch im echten Leben durchaus interessiert an einer endlos-straffen Haut – in dieser Komödie brillieren. Kann man sich durchaus mehrmals anschauen, auch wenn man von Zombie-Filmen gemeinhin wenig hält. Manuel Almeida Vergara

„Der Tod steht ihr gut“ kann auf Amazon Prime gestreamt werden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Shaun of the Dead

Neben der furchterregenden Tatsache, dass sie in Form geliebter Menschen, auf das Fleisch der Lebenden aus sind, haben Zombies ja auch etwas sehr bräsiges. Moderne Superzombies, die übermenschlich schnell, stark und manchmal sogar klug daherkommen, sind eine relativ neue Erfindung – traditionell waren die Untoten eher langsam, stöhnend und insgesamt debil angelegt. Dass damit ein großes Potenzial für Humor einhergeht, hat niemand besser verstanden als Regisseur Edgar Wright („Baby Driver“) und Schauspieler Simon Pegg („Star Trek“), die „Shaun of the Dead“ als Ode an die Hirnlosigkeit nur zwei Wochen nach Zack Synders Remake von George A. Romeros Klassiker „Dawn of the Dead“ ins Kino brachten.

Pegg spielt einen Slacker, der lange braucht, um zu merken, dass seine Mitmenschen in Nordlondon nicht mehr die üblichen schlecht gelaunten Idioten, sondern tatsächlich zu Zombies geworden sind. Mit seinem besten Freund Ed (Nick Frost) und seiner Ex-Freundin Liz (Kate Ashfield) verschanzt er sich schließlich in seinem Stammpub, wo er beweisen kann, dass er den Hirntoten doch noch ein bisschen was voraus hat, auch wenn ihm das eigentlich keiner zutraut. Claudia Reinhard

Shaun of the Dead kann by Sky gestreamt werden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

28 Days Later

Der dystopische Film „28 Days Later“ aus dem Jahr 2002 vermischt das Zombiemotiv sehr gekonnt mit einer Vision eines postapokalyptischen Englands, in dem ein Virus Schuld hat an der Mutation lebendiger Menschen zu Zombies: Der Fahrradkurier Jim erwacht nach einem Unfall auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses, nur um zu entdecken, dass er offenbar einer der wenigen Überlebenden seines Volkes ist. In der menschenleeren Metropole entdeckt er andere Überlebende und gemeinsam treten sie die Reise durch ein Großbritannien an, das hinter jeder Ecke und jedem Busch zu einem Land voll untoter Gefahr geworden ist.

„28 Days Later“ spielt versiert mit den möglichen Gefahren eines unkontrollierbaren Virus, hier entstanden in Tierversuchslaboren. Von Corona war da noch keine Rede, auch nicht von möglichen Schwurbler-Ideen, die besagen, das Virus sei in einem Labor in Wuhan gezüchtet worden. Man kann Danny Boyles („Trainspotting“, „The Beach“, „Slumdog Millionaire“) Film also getrost als visionär bezeichnen. Unglaublich unterhaltsam ist er im Übrigen auch. Marcus Weingärtner

„28 Days Later“ kann bei Disney +, Amazon, Maxdome, Apple TV und Google Play gestreamt werden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

The Girl with all the Gifts

Ebenfalls in einer postapokalyptischen Zukunft spielt der 2016 in die Kinos gekommen britische Film „The Girl with all the Gifts“. Hier ist es eine Art Pilzinfektion, die die Menschen zu wandelnden Toten werden lässt – fleischfressende Monster, die „Hungries“ genannt werden. Colm McCarthys Dystopie folgt dem 10-jährigen Zombiemädchen Melanie, die eine der wenigen Menschen ist, bei denen der Pilz die Intelligenz verstärkt und sie nicht zu hirnlosen Zombies werden lässt.

Der Film lässt wie „28 Days Later“ eine Gruppe Menschen zusammenfinden, die sich auf dem Weg über das Land und auf der Suche nach einem Heilmittel den Zombies erwehren muss. „The Girl with all the Gifts“ ist eine so charmante wie unterhaltsame Variante des Untoten-Motivs und orientiert sich sehr an der Videogame-Ästhetik, einer Art Untoten-Ego-Shooter. Marcus Weingärtner

„The Girl with all the Gifts“ kann bei Amazon, Apple TV, Maxdome und vielen weiteren Anbietern gestreamt werden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Train to Busan

Südkoreaner lieben Zombie-Filme. Kein Wunder, dass im US-Film „World War Z“ die Zombie-Apokalypse in Seoul beginnt und ursprünglich in Pjöngjang enden sollte, bevor das Drehbuch überarbeitet wurde. Die Vorstellung, dass sich in dem vom Festland abgeschotteten Südkorea eine Krankheit ausbreitet und von dort die ganze Welt befällt, ist sozusagen eine kollektive Grundangst aller Einwohner des geteilten Landes.

Im Fall von „Train to Busan“ (Netflix) beginnt die Zombie-Apokalypse ausgerechnet in dem Moment, als ein Vater seine Tochter per Schnellzug von Seoul nach Busan bringen möchte. Seine Ex-Frau wohnt in jener Hafenstadt im Süden des Landes. Vor der Abfahrt des Zuges streiten die beiden um die kleine Su-an. Dann betreten Tochter und Vater den Schnellzug KTX und Su-an sieht vom Fenster aus, wie ein Zombie eine Frau anfällt, die dann ebenfalls den Waggon betritt. Was folgt ist ein sehr spannender Action-Film, der an den 90er-Jahre-Klassiker „Speed“ mit Zombies erinnert. Der Zug muss umgeleitet werden, weil in jenen zwei Stunden das ganze Land von Zombies heimgesucht wird. Die Mutter in Busan reagiert irgendwann auf Anrufe nicht mehr.

Der Schauspieler Gong Yoo, der als Vater brilliert, ist in Südkorea bereits ein Star. Er tritt in jeder Kaffee-Werbung Südkoreas auf, spielte in „Squid Game“ den U-Bahn-Hütchenspieler am Anfang und zuletzt auch in „Silent Sea“ (Netflix). Im gleichen Jahr wie „Train to Busan“ brachte Regisseur Yeon Sang-ho noch ein Prequel herausbrachte, den Anime-Film „Seoul Station“. Er erzählt die Vorgeschichte, also alles, was bis zur Apokalypse passiert. Der Nachfolger „Peninsula“ aus 2020 kam weder in der Story noch in Beliebtheit an das Original heran. Sören Kittel

„Train to Busan“ kann bei Amazon Prime gestreamt werden.