Netflix-Film „Das Wunder“ mit Florence Pugh: Mysteriöses im Matsch

Es strahlt ein Licht im Nebel der irischen Midlands, und es geht aus von Florence Pugh. Im Historiendrama „Das Wunder“ des chilenischen Filmemachers Sebastián Lelio („Eine fantastische Frau“) brilliert die britische Schauspielerin nach „Don’t Worry Darling“ erneut, diesmal als tüchtige Krankenschwester Elizabeth Wright, die im Jahr 1862 von ihrer englischen Heimat aus in die irischen Midlands reist. Ihr Auftrag ist es, den Fall der elfjährigen Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy) zu untersuchen.

Was diesen so unerklärlich macht, wird ihr erst vor Ort von einer selbsternannten Kommission mitgeteilt: Das Kind hat seit vier Monaten nichts mehr gegessen und ist dennoch bei bester Gesundheit. Nun strömen begeisterte Pilger in die Gemeinde, in den Zeitungen wird sich hingegen über den provinziellen Irrglauben von ein paar Hinterwäldlern lustig gemacht.

Dennoch scheint die Mehrheit der Dorf-Autoritäten, zu denen unter anderem ein Arzt (Toby Jones), ein Pfarrer (Ciarán Hinds) und der Besitzer des Landes, auf dem die Familie O’Donnell zu Hause ist, gehören, weniger daran interessiert, das Mysterium aufzuklären, als sich von Wright das offenbare Wunder bestätigen zu lassen. Dafür soll sie das Mädchen in abwechselnden Schichten mit einer Nonne (Josie Walker) über 14 Tage hinweg überwachen, um zu kontrollieren, ob Anna tatsächlich keine Nahrung zu sich nimmt. Wright, die ihren Beruf außerordentlich ernst nimmt und nach dem Elend, das sie während des Krimkrieges erlebte, keinerlei Toleranz für Narretei aufbringen kann, ist empört darüber, für so eine Belanglosigkeit einbestellt worden zu sein – und zu allem Übel auch noch mit einer Ordensfrau zusammenarbeiten zu müssen, die keinerlei medizinische Kenntnisse besitzt.

Wohl auch deswegen begegnet sie dem Mädchen zunächst mit einer herablassenden Strenge, rümpft die Nase über die Gebete, die sie ständig vor sich hinmurmelt, und die phlegmatische Familie, die dem Fasten augenscheinlich tatenlos zusieht. Bei langen Spaziergängen durch die unwirtliche, schlammige Landschaft nähern sich die beiden allmählich an. Dank den Bildern der Kamerafrau Ari Wegner („The Power of the Dog“) gehören diese Szenen zu den reizvollsten des Films, generell beweist sie sich als Meisterin der Inszenierung des Abstoßenden. Speckige Wände, schmutzverschmierte Kleidersäume, alles stinkt und schmatzt in dieser stets halbdunklen Welt.

„Wir sind nichts ohne Geschichten.“

Wirklich herausragend wird „Das Wunder“ allerdings durch seine Metaebene. Noch bevor es richtig losgeht, gleitet die Kamera durch ein großes Studio, in dem verschiedene Szenenbilder zu sehen sind. Währenddessen ist eine Stimme aus dem Off zu hören, die den Zuschauer mit einem freundlichen Hallo begrüßt und die darauf hinweist, dass dies der Anfang eines Films sei und er an die Geschichten der Figuren, die ihm im weiteren Verlauf begegnen werden, glauben solle, denn: „Wir sind nichts ohne Geschichten.“

Man blickt fortan anders auf diesen Film, immer gewahr der Rolle, die Erzählungen dabei spielen, wie wir auf die Welt blicken und unser Leben gestalten. Im Positiven wie im Negativen.

Der verzweifelte Versuch der Dorfgemeinschaft, ein Wunder zu forcieren, kann so, kurz nach der verheerenden Hungersnot in Irland, als der fehlgeleitete Wunsch nach einer heilversprechenden Geschichte verstanden werden – das Martyrium der strenggläubigen Anna sowie die Passivität ihrer Angehörigen als eine Reaktion auf die Erlösungsverheißungen und Verdammnisandrohungen des katholischen Glaubens.

Überaus bedauerlich ist allerdings, dass Sebastián Lelio das Potenzial, das dieser kluge Schachzug mit sich bringt, im Folgenden beinah verkommen lässt.

„Das Wunder“ präsentiert sich damit weitestgehend als ein solides Historiendrama, das durch seine Hauptdarstellerin und seine außergewöhnliche Randnotiz an den Homo narrans durchaus hervorsticht. Das ist alles andere als wenig. Des Eindrucks, dass noch so viel mehr möglich gewesen wäre, kann man sich allerdings nicht erwehren.

Das Wunder. Spielfilm, 108 Minuten, Netflix