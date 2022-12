Das riecht nach royalem Ärger: Erster Trailer zur Doku-Serie „Harry & Meghan“

„Keiner weiß, was hinter verschlossenen Türen vorgeht“, stellt Prinz Harry, der Herzog von Sussex, zu Beginn des kurzen Teasers fest. Genau das soll sich am 8. Dezember ändern. Dann startet „Harry & Meghan“ bei Netflix – nun doch, nachdem der Starttermin laut verschiedenen amerikanischen Medienberichten nach dem Tod von Queen Elizabeth II. und der Kritik an der ausschweifenden kreativen Freiheit in der neuen Staffel der historisch daherkommenden Netflix-Serie „The Crown“ zwischenzeitlich ins kommende Jahr verschoben wurde.

Laut anderen Branchenberichten soll vor allem das Herzogspaar einen späteren Sendetermin forciert haben, auch weil es noch erhebliche Änderungen an der sechsteiligen Doku-Reihe der Regisseurin Liz Garbus vornehmen wollte. Garbus war schon zweimal für einen Oscar nominiert, zuletzt 2015 für ihren Dokumentarfilm „What Happened, Miss Simone?“ über das Leben von Nina Simone.

Ein giftiger Blick von Prinzessin Kate

Diese Änderungspläne sind nun offenbar vom Tisch – an diesem Donnerstag hat Netflix den ersten kurzen Teaser zu „Harry & Meghan“ veröffentlicht. Darin gibt es unter anderem zu sehen: Familienfotos in Schwarz-Weiß, melodramatische Statements und einen giftigen Blick von Prinzessin Kate.

Netflix beschreibt die Serie folgendermaßen: „Mit Kommentaren von Freunden und Familienmitgliedern, von denen sich die meisten nie vorher öffentlich geäußert haben, und Historikern, die den heutigen Zustand des Commonwealth of Nations und das Verhältnis der Royal Family zur Presse analysieren, beleuchtet die Serie nicht nur die Liebesgeschichte eines einzelnen Paares, sondern zeichnet ein Bild unserer Welt und wie wir einander behandeln.“

„Harry & Meghan“ ist Teil eines Deals mit Netflix, den die beiden für einen angeblich dreistelligen Betrag abgeschlossen haben sollen. Zusätzlich zu der Doku-Serie will das Paar mit seiner Produktionsfirma Archewell Productions weitere Dokumentarfilme, Spielfilme und Kinderprogramme für den Streaminganbieter produzieren.

Harry & Meghan ist ab dem 8. Dezember bei Netflix abrufbar.